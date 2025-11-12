Eurostat: Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη

Ο μέσος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 4,6 φορές υψηλότερος από αυτόν της Ελλάδας

Στα 39.800 ευρώ υπολογίστηκε ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σημειώνοντας άυξηση 5,2% από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat την Τετάρτη (12/11).

Το ύψος των αποδοχών όμως δεν κατανέμονται με ισορροπημένο τρόπο μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Οι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι στο Λουξεμβούργο, τη Δανία και την Ιρλανδία λαμβάνουν τις υψηλότερες αποδοχές, με τους πρώτους να βλέπουν σχεδόν 83 χιλιάδες ευρώ να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντός του 2024.

Την κατάταξη των υψηλόμισθων κρατών συμπληρώνουν χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία.

