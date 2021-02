ΗΠΑ: «Καλώς ήρθατε στο Hollyboob», γνωστοί influencers άλλαξαν τα γράμματα του Hollywood (pic & vid)

Το πιο γνωστό σημείο στο Λος Άντζελες, ακόμα και για κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ, είναι το Hollywood. Μάλιστα, στον λόφο βρίσκονται και τα τεράστια γράμματα της ονομασίας του.

Όμως έξι influencers -ανάμεσα τους και μια πρώην παίκτρια ριάλιτι-αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν με έναν, μάλλον, παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα άλλαξαν ένα γράμμα και από Hollywood το έκαναν Hollyboob (το δεύτερο συνθετικό σημαίνει στήθος).

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία ήταν δική της και οι υπόλοιποι απλά την βοήθησαν. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους ήταν η λογοκρισία, σύμφωνα με τους ίδιους, που δέχονται για τις φωτογραφίες που αναρτούν στα social media με αποτέλεσμα να τους απενεργοποιούν τους λογαριασμούς.

«Αυτό ήταν για να τους δείξω ότι έχω ακόμα φωνή», είπε στη DailyMail.com η Julia Rose.

Six arrested after changing Hollywood sign to "HOLLYBOOB"

All six will be cited with misdemeanor trespassing and released, police said. “There’s no vandalism, because the sign wasn’t damaged."https://t.co/ARx15NidIx pic.twitter.com/IeWpWpci4g

— Los Angeles Times (@latimes) February 2, 2021