Πέθανε ο 7 φορές πρωταθλητής του Tetris (pic & vid)

Το Tetris είναι ένα δημοφιλές κλασικό παιχνίδι που ελάχιστοι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του έστω για λίγο. Είχε όμως έναν παγκόσμιο πρωταθλητή και μάλιστα 7 φορές τον Jonas Neubauer. Και λέμε είχε γιατί έφυγε από τη ζωή μόλις στα 39 του χρόνια.

Την δυσάρεστη αυτή είδηση, δημοσιοποίησε ο επίσημος λογαριασμός του Tetris στο Twitter με το παρακάτω μήνυμα...

«Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια για διάφορους λόγους. Ο Jonas Neubauer ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες Tetris όλων των εποχών σε δεξιότητα, πνεύμα και καλοσύνη. Οι καρδιές μας πηγαίνουν στην οικογένεια και τους φίλους του, και σε ολόκληρη την κοινότητα του Tetris, καθώς όλοι θρηνούμε το θάνατό του».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι που μοιραζόμαστε ότι ο Jonas Neubauer, επτά χρόνια πρωταθλητής της CTWC, απεβίωσε ξαφνικά στις 4 Ιανουαρίου. Δε θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε έναν καλύτερο πρωταθλητή, πρότυπο και φίλο. Jonas, μας λείπεις, σε αγαπάμε, και σε ευχαριστούμε που μας εμπνέεις να είμαστε πάντα ο καλύτερος εαυτός μας. Αναπαύσου εν ειρήνη».

This is a tremendous loss in so many ways. Jonas Neubauer was one of the greatest classic Tetris players of all time in skill, spirit, and kindness.

Our hearts go out to his family and friends, and to the entire classic Tetris community, as we all mourn his passing. https://t.co/iOJWFdBuv0

— Tetris (@Tetris_Official) January 9, 2021