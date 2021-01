Η αμερικανική Γερουσία ψήφισε σήμερα υπέρ της αναίρεσης του βέτο του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του αμυντικού προϋπολογισμού (NDAA), ενός νομοσχεδίου για την εθνική ασφάλεια ύψους 740 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, υιοθέτησε με τα 2/3 και πλέον των ψήφων τον προϋπολογισμό παρά τις «ενστάσεις του προέδρου».

Η ψηφοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ακύρωση βέτο της προεδρίας του Τραμπ και θεωρείται ευρέως ως μια οξεία κριτική σε βάρος του, τις τελευταίες ημέρες της θητείας του.

