Το «Έβερεστ των ναυαγίων» καταρρέει στον βυθό: Η θανάσιμη παγίδα του Andrea Doria με τους 18 νεκρούς

Σχεδόν 70 χρόνια μετά τη βύθιση του ιστορικού υπερωκεάνιου ανοιχτά των αμερικανικών ακτών, η ταχεία αποσύνθεση του κουφαριού πολλαπλασιάζει τους θανάσιμους κινδύνους για τους εξερευνητές του βυθού.

Σε βάθος περίπου 73 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, κείτεται ένα από τα πιο επικίνδυνα και απρόβλεπτα ναυάγια στον πλανήτη. Πρόκειται για το ιταλικό υπερωκεάνιο Andrea Doria, έναν θρύλο της ναυτιλίας που οι δύτες έχουν βαφτίσει «Έβερεστ των ναυαγίων». Το βάθος στο οποίο βρίσκεται και οι ανελέητες υποθαλάσσιες συνθήκες δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο λάθους. Ακόμη και έμπειροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως επισημαίνει ο απόστρατος πλοίαρχος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, Άαρον Ντάβενπορτ.

Τώρα, έπειτα από επτά δεκαετίες στον πυθμένα, το ίδιο το σκαρί μετατρέπεται σε πρόσθετη θανάσιμη παγίδα. «Το Andrea Doria διαλύεται. Καθώς μετακινείται, κομμάτια πέφτουν συνεχώς», ανέφερε ο Ντάβενπορτ.

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