Κλείνει και η Σήραγγα της Μάγχης: Σε «καραντίνα» η Βρετανία!

Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη αποφασίσει τη διακοπή των ταξιδιών από Βρετανία, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του μεταλλαγμένου στελέχους κορονοϊού, που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αύριο, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, στις 12:00, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του ευρωπαϊκού μηχανισμού κρίσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό τη γερμανική προεδρία, για να υπάρξει καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός για αντιμετώπιση της κατάστασης, σχετικά με τη μετάλλαξη του κορονοϊού.

Ήδη, πάντως μια σειρά χωρών (Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Βουλγαρία) έχουν ανακοινώσει ότι οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι νεοτέρας. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επεκτείνει τον χρόνο καραντίνας, ζήτημα που θα επανεξεταστεί. Η Γαλλία, πάντως, ανακοίνωσε 48ωρη διακοπή των αφίξεων από Βρετανία, μέχρι να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή απόφαση, ενώ κλείνει και η Σήραγγα της Μάγχης!

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών-μελών. Εκεί συζητήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες-μέλη, όπως η απαγόρευση πτήσεων, η εισαγωγή τεστ PCR ως προϋπόθεση εισόδου και η καραντίνα.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, που εντοπίστηκε στη Βρετανία, μεταξύ του Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.

Πάντως, στη Γερμανία, που έχει αποφασίσει διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βρετανία από απόψε τα μεσάνυχτα, ο υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, διευκρίνισε ότι το νέο στέλεχος Covid-19 δεν έχει ανιχνευτεί στη χώρα.

URGENT: UK-France border closes 23:00 GMT tonight. Last shuttle UK-FR is 21:34 GMT, please check in on time. Access to UK site prohibited from 22:00 GMT.

— Eurotunnel Le Shuttle (@LeShuttle) December 20, 2020