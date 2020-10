Συνέντευξη Τραμπ: Δυσκολευόταν να μιλήσει και έβηχε (vids)

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο για λίγες ημέρες αφού προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, ανήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης ότι σχεδιάζει να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο, πιθανόν στη Φλόριντα, πολιτεία-κλειδί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μιλήσω σε μια προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου, αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να οργανωθεί, όμως θέλουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση, πιθανόν στη Φλόριντα, το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Είπε επίσης πως πρόκειται να υποβληθεί σε νέο τεστ σήμερα Παρασκευή.

Ο Τραμπ εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ τη 2α Οκτωβρίου, αφού αποκάλυψε ότι μολύνθηκε. Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 5η Οκτωβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος έκανε τη δήλωση αυτή λίγη ώρα αφότου ο γιατρός του Λευκού Οίκου, ο Σον Κόνλεϊ, πρακτικά άνοιξε την πόρτα στην επιστροφή του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία από αύριο, διαβεβαιώνοντας πως ο αμερικανός πρόεδρος «συνολικά αντέδρασε εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία για την COVID-19 στην οποία υποβλήθηκε.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News δεν ήταν και ότι καλύτερο για όσους πιστεύουν οτι είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως μπορείτε να ακούσετε και εσείς, η φωνή του γινόταν πολύ βραχνή όταν μιλούσε συνεχώς, έκανε σα να του κοβόταν η αναπνοή, ενώ έβηχε, με αποτέλεσμα να σταματάει τις δηλώσεις του.

Ακούστε δύο χαρακτηριστικές στιγμές

Holy shit. Trump, who won't say if he's tested negative for coronavirus (so he either hasn't been tested or is still testing positive), says he plans to do a rally this Saturday night in Florida. pic.twitter.com/e6s5O5kEHY

— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2020