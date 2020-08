Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX: Εντυπωσιακή προσυδάτωση για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια (pics & vids)

Οι δύο αστροναύτες της NASA, οι Robert Behnken και Douglas Hurley, επέστρεψαν σήμερα (2/8) στις 21:48 ώρα Ελλάδας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στον οποίο, θυμίζουμε, πήγαν όταν εκτοξεύτηκαν τον Μάιο με σκάφος της SpaceX.

Το Crew Dragon προσθαλασσώθηκε στα ανοιχτά της Φλόριντα, στην πρώτη, μάλιστα, επιστροφή από το διάστημα με προσυδάτωση μετά από 45 ολόκληρα χρόνια!

Η τελευταία φορά που αστροναύτες κατέληξαν στον ωκεανό κατά την επιστροφή τους ήταν τον Ιούλιο του 1975, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής Apollo. Από τότε οι αστροναύτες προσγειώνονταν σε έδαφος, είτε με σκάφος της NASA είτε με κάψουλα Soyouz της αντίστοιχης ρωσικής υπηρεσίας.

"Welcome back to planet Earth." NASA-SpaceX astronauts Doug Hurley and Bob Behnken splashdown in the Gulf of Mexico after months aboard the International Space Station, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. https://t.co/5iQu1VVDaO pic.twitter.com/F9yEvX1aoK — ABC News (@ABC) August 2, 2020

Splashdown! The SpaceX Crew Dragon capsule has parachuted into the Gulf of Mexico and safely returned from its historic trip to the International Space Station, finishing off the hardest part of today's journey https://t.co/HaH4e205n9 Follow live updates: https://t.co/3HLPbykIs2 pic.twitter.com/KoDlAuAhD8 — CNN (@CNN) August 2, 2020

«Ήταν δύο υπέροχοι μήνες και εκτιμούμε όλα όσα κάνατε ως πλήρωμα για να μας βοηθήσετε να αποδείξουμε τι μπορεί να κάνει το Dragon στην παρθενική του πτήση», σημείωσε ο Hurley σε άλλο μέλος πληρώματος, καθώς το διαστημικό σκάφος ετοιμαζόταν για το 21ωρο ταξίδι του στη Γη.

Η προσυδάτωση είναι το τελευταίο βήμα της αποστολής που σχεδιάστηκε για να ελέγξει το σύστημα επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων της SpaceX.

Major range safety violation going on here. And it is a political one too! #SpaceX #Demo2 pic.twitter.com/46l2JcRXO1 — Michael Baylor (@nextspaceflight) August 2, 2020

SpaceX Dragon capsule with NASA astronauts makes successful splashdown https://t.co/1HQGddxnIR — TIME (@TIME) August 2, 2020

Σε μια συνέντευξη Τύπου μετά την εκτόξευση του σκάφους τον Μάιο, ο ιδρυτής της SpaceX, Ελον Μασκ, τόνισε πως δεν ήταν σε θέση να «πανηγυρίσει τον θρίαμβο ακόμα», λέγοντας πως «η επιστροφή ίσως είναι πιο επικίνδυνη από την εκτόξευση».

Όπως είχε πει ο ίδιος, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια και να έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το αυξημένο ρίσκο επικινδυνότητας της επιστροφής τους στη Γη».

A private boat with a Trump flag passed by SpaceX's Crew Dragon Endeavour as recovery teams attempt to secure the spacecraft, in what appears to be a serious violation of the splashdown zone's safety area. pic.twitter.com/kwbpAlYM9t — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 2, 2020

Views of our recovery teams approaching the @SpaceX Dragon capsule and gathering the parachutes in the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/UEX3C5xxUM — NASA (@NASA) August 2, 2020

#ULTIMAHORA Tras 45 años acuatiza la cápsula espacial Dragon de #SpaceX en colaboración con la #NASA ; traía varios astronautas provenientes de la Estación Espacial Internacional pic.twitter.com/whz5F1PdYn — Luis Cabrera (@LECABRERAR) August 2, 2020