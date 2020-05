Γράφτηκε ιστορία: Εκτοξεύτηκε με επιτυχία ο πύραυλος της Space X του Έλον Μασκ! (vids)

Ο καιρός ήταν και σήμερα (30/5) κακός, αφού είχε και πάλι συννεφιά, αλλά αυτήν τη φορά όχι αρκετή για να σταθεί εμπόδιο στον Έλον Μασκ και τον πύραυλό του!

Η ιστορία, λοιπόν, γράφτηκε, καθώς NASA και Space Χ συνεργάστηκαν άψογα και ο πύραυλος Falcon 9 με την κάψουλα Crew Dragon, εντός της οποίας ταξιδεύουν οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες, o Ρόμπερτ Μπένκεν και o Ντάγκλας Χάρλεϊ, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εκτοξεύτηκε με απόλυτη επιτυχία!

Άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα με την εκτόξευση και κάθε φορά που ο πύραυλος περνούσε στην επόμενη φάση, μέχρι να τεθεί, τελικά, σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Θυμίζουμε, είναι η πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια (απ' όταν, δηλαδή, αποσύρθηκαν τα διαστημικά λεωφορεία της NASA), μέσα στα οποία οι ΗΠΑ... πλήρωναν τους Ρώσους για να στέλνουν αστροναύτες στο διάστημα, που η Αμερική εκτόξευσε τη δική της επανδρωμένη πτήση από αμερικανικό έδαφος, με αμερικανικό πύραυλο.

Και φυσικά, είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός διαστημικός οργανισμός χρησιμοποιεί μια ιδιωτική εταιρεία για να μεταφέρει πλήρωμά του στο διάστημα.

Η αποστολή, αξίζει να σημειώσουμε, που είναι γνωστή ως Demo-2, είναι μια «αποστολή επίδειξης», σύμφωνα με τη NASA, για να δείξει την ικανότητα της Space X να μεταφέρει αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό και πίσω με ασφάλεια.

Αν όλα πάνε καλά και η κάψουλα Crew Dragon πάρει, όπως φαίνεται, την έγκριση της NASA, πολύ σύντομα θα αρχίσουν να σχεδιάζονται και οι πιο μακροπρόθεσμες επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα.

LIFT OFF: NASA astronauts Douglas Hurley and Robert Behnken launch into space on the first manned mission from U.S. soil in nearly a decade https://t.co/LOKVmSqJCf pic.twitter.com/W4aSUap8Gt

Despite all the bad going on in the world, today we sent astronauts to space once again. And that’s pretty damn awe-inspiring. Go aerospace! Go science! pic.twitter.com/F8sfaRZ1FT #LaunchAmerica #NASA

— Scott Fishman (@smFISHMAN) May 30, 2020