Η Αννίτα Πάνια πρωταγωνιστεί σε μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία στο Θέατρο Αθηνά, από τις 21 Δεκεμβρίου.



Η Αννίτα, που τόσα χρόνια είχε συνηθίσει να κρατά τα ηνία των εκπομπών της και να διαχειρίζεται ακόμη και τις πιο απρόβλεπτες καταστάσεις, βρίσκεται ξαφνικά στην άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν το ελέγχει η ίδια.

Χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, βρίσκεται παγιδευμένη σε μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε φαντασία και τη φέρνει αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη δοκιμασία της τηλεοπτικής της διαδρομής. Και ενώ εκείνη προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στον αέρα, κάποιοι άλλοι βλέπουν το σχέδιό τους να εξελίσσεται ακριβώς όπως το είχαν υπολογίσει.

Μια παράσταση όπου το τηλεοπτικό πλατό γίνεται θεατρική σκηνή και οι θεατές μετατρέπονται σε κοινό μιας ζωντανής εκπομπής που κανείς δεν ξέρει πως θα τελειώσει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, αυτή τη φορά, κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στον αέρα!



Συντελεστές:

Διάλογοι: Μαριάνθη Γραμματικού

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Θεοδωρακόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βίντεο-Trailer: Ξένια Τσιλοχρήστου

Την Αννίτα Πάνια ντύνει ο Πάρις Βαλταδώρος.

Παίζουν:

Αννίτα Πάνια

Νίκος Καραγεώργης

Κατερίνα Τσάβαλου

Γιώργος Καφετζόπουλος

Απόστολος Μαλεμπιτζής

Νίκος Παλιούρας

Δημήτρης Σκριβάνος

Ένκε Φεζολλάρι

Οπερατέρ: Δημήτρης Παπαδόπουλος



Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά : Κώστας Χαροκόπος

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα και Τρίτη 20:30μ.μ.

Διάρκεια: 90 Λεπτά (Χωρίς διάλειμμα)

Παραγωγή: Highway Productions

