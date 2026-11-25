Η Αννίτα Πάνια επιστρέφει και ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι. Σε ποια παράσταση θα πρωταγωνιστήσει.

Στη νέα θεατρική παράσταση «ΕΧΩ ΘΕΜΑ», που παρουσιάζεται στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ, θα δούμε φέτος την Αννίτα Πάνια, αφού η γνωστή παρουσιάστρια στήνει το δικό της τηλεοπτικό πλατό πάνω στη σκηνή και καλεί το κοινό σε μια ζωντανή θεατρική εμπειρία γεμάτη ανατροπές.

Το «ΕΧΩ ΘΕΜΑ» είναι μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία θρίλερ, σασπένς και καυστικό χιούμορ. Μια σάτιρα για όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, εκεί όπου το κυνήγι της τηλεθέασης μπορεί να οδηγήσει στις πιο απίθανες καταστάσεις.

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