Ειδικός στην επιστήμη της ευτυχίας αποκαλύπτει γιατί ξυπνά καθημερινά στις 4:30 το πρωί και πώς αυτή η συνήθεια επηρεάζει την παραγωγικότητά του.

Το πρωινό ξύπνημα αποτελεί για πολλούς μια δύσκολη καθημερινή δοκιμασία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν το κρεβάτι μοιάζει πιο δελεαστικό από ποτέ. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό στην επιστήμη της ευτυχίας, το να σηκώνεται κανείς νωρίς μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάθεσή του, αλλά και στην παραγωγικότητά του.

Ο Άρθουρ Μπρουκς, κοινωνικός επιστήμονας με ειδίκευση στην ευτυχία και την ηγεσία, μίλησε για τη σημασία αυτής της συνήθειας σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, αλλά και στο podcast του Τιμ Φέρις. Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ξυπνά καθημερινά στις 4:30 το πρωί:«Ξυπνάω κάθε πρωί στις 4:30, όχι επειδή μου αρέσει, αλλά επειδή είναι η πρώτη νίκη της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί το πρωινό ξύπνημα μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική εξέλιξη: «Μπορώ να κάνω σε τέσσερις ώρες όσα έκανα παλαιότερα σε δύο ημέρες»

Για τον Μπρουκς, το να σηκώνεται κάποιος πριν από την ανατολή του ηλίου δεν είναι απλώς θέμα ωραρίου. Είναι μια συνειδητή απόφαση που απαιτεί πειθαρχία και μπορεί να προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης, ενισχύοντας την αισιοδοξία με την οποία ξεκινά η ημέρα: «Αν σηκωθείς πριν ξημερώσει, κατά κάποιον τρόπο έχεις κερδίσει τη μέρα. Όχι μόνο σε ηθικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εγκεφαλικής λειτουργίας», εξήγησε.

Ο ίδιος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αμέσως μόλις ξυπνήσει. Ξεκινά με ασκήσεις ενδυνάμωσης και καρδιαγγειακή προπόνηση, χωρίς μουσική ή άλλους περισπασμούς. Όπως λέει, αυτή είναι η μία δραστηριότητα για την οποία μπορεί να είναι πραγματικά βέβαιος ότι θα την ολοκληρώσει.

Στη συνέχεια πηγαίνει στην εκκλησία, ενώ επισημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός. Ο πρώτος του καφές έρχεται μετά την ολοκλήρωση αυτής της πρωινής ρουτίνας.

Ο Μπρουκς υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη συνήθεια έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τον χρόνο του και εργάζεται: «Μπορώ να κάνω σε τέσσερις ώρες περισσότερα από όσα κατάφερνα παλαιότερα σε δύο ημέρες. Και είμαι πιο ευτυχισμένος όταν το κάνω».

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν χρειάζεται όλοι να ακολουθήσουν το δικό του πρόγραμμα ή να ξυπνούν τόσο νωρίς. Το σημαντικό είναι να διαμορφώσει ο καθένας μια σταθερή και βιώσιμη καθημερινή ρουτίνα, προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες, ώστε να αποκομίζει τα οφέλη της πειθαρχίας χωρίς να εξαντλείται.

Το πρωινό ξύπνημα, επομένως, δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση για περισσότερη ευτυχία ή παραγωγικότητα. Η σταθερότητα στις συνήθειες και η επαρκής ξεκούραση παραμένουν σημαντικοί παράγοντες για μια ισορροπημένη καθημερινότητα.

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