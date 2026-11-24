Με αγκαλιά ξεκίνησε η εκπομπή «10 Παντού» ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά τον έντονο διαπληκτισμό που φέρεται να είχαν.

Σε χαλαρό κλίμα και με αρκετά χαμόγελα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (24/11) η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη να εμφανίζονται σε ευχάριστη διάθεση, λίγες ημέρες μετά τον φημολογούμενο διαπληκτισμό τους.

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν τους τηλεθεατές υπό τους ήχους τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα, χωρίς προφανώς να κάνουν καμία αναφορά στο περιστατικό που φέρεται να είχε προηγηθεί την περασμένη Παρασκευή (20/11).

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Ακολούθησε μια χαλαρή στιχομυθία για τον Φρανκ Σινάτρα και την Υπερπανσέληνο του Κάστορα - it's ok, ενώ όλη αυτή η ιδιαίτερη εισαγωγή κατέληξε με μία αγκαλιά - ολίγον τι άβολη θα λέγαμε.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε την ώρα που ο Νίκος Στραβελάκης συνομιλούσε με καλεσμένο, παρουσία της Κατερίνας Παπακωστοπούλου. O παρουσιαστής αναφέρθηκε στην προσωπική του συμβολή στην προετοιμασία και τη θεματολογία της εκπομπής, αποδίδοντας στον εαυτό του το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής δουλειάς.

«Όλη η εκπομπή είμαι εγώ τρόπον τινά, ότι εγώ κάνω τα θέματα, ευτυχώς εγώ μένω ξύπνιος από τις 3:00 το πρωί και τα λοιπά, ξημεροβραδιάζομαι για να ετοιμάσω όλα τα θέματα και γι’ αυτό η εκπομπή τέλος πάντων έχει πλούσιο θεματολόγιο, γιατί ασχολούμαι εγώ προσωπικά ευτυχώς», φέρεται να είπε ο παρουσιαστής.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της συμπαρουσιάστριάς του, η οποία ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντάς του: «Τι είναι αυτά που λες; Δεν είναι έτσι τα πράγματα και τι συνεργασία είναι αυτή».

Η απάντηση του Νίκου Στραβελάκη φέρεται να όξυνε ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση: «Άκου να σου πω κάτι, αυτή είναι η συνθήκη, άμα θες να φύγεις, φύγε».

Στο σημείο αυτό, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου φέρεται να αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή έκφραση, που ξεκινούσε με «άει…», μπροστά στους παρευρισκόμενους. Ο παρουσιαστής, σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, απάντησε: «Είσαι σκουπίδι».

Η αντιπαράθεση φέρεται να συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με τη δημοσιογράφο να απαντά πως «ναι θα φύγω, αλλά πριν φύγω θα σε διαπομπεύσω σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Η Παπακωστοπούλου μετά τη λήξη της εκπομπής επισκέφθηκε το HR, δηλαδή τη διεύθυνση προσωπικού του σταθμού και έκανε καταγγελία εναντίον του συμπαρουσιαστή της.

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