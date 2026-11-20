Το «πράσινο φως» στον Αντρέα Γεωργίου για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έδωσε ο ΣΚΑΪ. Μπόνους και για τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη.

Μετά από αρκετές σεζόν αλλαγών και πειραματισμών οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο ΣΚΑΪ θα πορευτεί με τον ίδιο «κορμό» προγράμματος και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Άλλωστε η τηλεθέαση του σταθμού κυρίως στο σύνολο αλλά και στο δυναμικό κοινό (σε μικρότερο βαθμό) παρουσιάζει αύξηση.

Έχοντας διετές συμβόλαιο με το κανάλι του Φαλήρου ο Αντρέας Γεωργίου και οι συνεργάτες του σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσουν τις υπάρχουσες σειρές.

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