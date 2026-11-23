Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα σε ρωσικά πλοία στη Λιβύη, με την κορβέτα Merkury και ένα φορτηγό πλοίο να βυθίζονται μετά από επιθέσεις drone στη Μεσόγειο

Ρωσική κορβέτα, η οποία βρισκόταν ελλιμενισμένη στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, φέρεται να βυθίστηκε έπειτα από επίθεση με drone, με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη για το πλήγμα.

Το πολεμικό πλοίο Merkury χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και υπέστη σοβαρές ζημιές. Μεταγενέστερες δορυφορικές εικόνες φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο είχε βυθιστεί.

Λιβυκές αρχές υποστήριξαν ότι η κορβέτα βρισκόταν στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό και προμήθειες, ενώ κατά την επίθεση εκτοξεύθηκαν πολλαπλά drones. Ορισμένα αναχαιτίστηκαν, ωστόσο τουλάχιστον δύο φέρεται να έπληξαν το πλοίο. Λίγο αργότερα, ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο με την ονομασία Angara, το οποίο φέρεται να μετέφερε όπλα, εξερράγη μετά από νέα επίθεση και βυθίστηκε επίσης στα ανοιχτά της Λιβύης.

Ο Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως «υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση» σε απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Παράλληλα, δημοσιοποίησε βίντεο από τις επιθέσεις με drones, στα οποία καταγράφεται η πορεία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τα πλοία και οι εκρήξεις κατά την πρόσκρουση.

Οι επιθέσεις σηματοδοτούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας του πολέμου, καθώς σημειώθηκαν στη Μεσόγειο, μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η Ουκρανία έχει αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες χρήσης θαλάσσιων drones, τα οποία έχει αξιοποιήσει σε επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε τα ουκρανικά όπλα», ανέφερε ο Ζελένσκι μετά τα πλήγματα.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως οι στόχοι της επιχείρησης επιτεύχθηκαν, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, καταστράφηκε και ένα ελικόπτερο κατά την επίθεση στο ρωσικό φορτηγό πλοίο.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Νέο πλήγμα μετά την επίθεση στην γέφυρα της Κριμαίας

Οι επιθέσεις στα ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και η κορβέτα Merkury, έρχονται μετά από μια ακόμη επιχείρηση της Ουκρανίας κατά ρωσικών υποδομών, με στόχο τη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προηγούμενη ουκρανική επίθεση είχε προκαλέσει ζημιές σε τμήμα της γέφυρας, αξίας περίπου 3 δισ. λιρών, η οποία κατασκευάστηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Η γέφυρα αποτελούσε σημαντικό δίαυλο μεταφοράς εφοδίων από τη Ρωσία προς την Κριμαία και μετά το πλήγμα, η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ εικόνες από το σημείο έδειξαν τμήματα της κατασκευής να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και το οδικό τμήμα να μην είναι πλέον προσβάσιμο.

Η καταστροφή της υποδομής περιορίζει τις χερσαίες διαδρομές προς την Κριμαία, καθώς η εναλλακτική σύνδεση περνά μέσα από περιοχές της ουκρανικής επικράτειας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται επίσης εντός της εμβέλειας ουκρανικών επιχειρήσεων με drones.

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