Ο σκηνοθέτης του "Μόνος στο Σπίτι" αποκαλύπτει γιατί δεν θα έκανε ποτέ remake των εμβληματικών ταινιών

Ο σκηνοθέτης του Home Alone, Chris Columbus, βάζει τέλος στις ελπίδες για reboot της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας.

Αν και βρισκόμαστε ακόμα μακριά από τα Χριστούγεννα, η κουβέντα γύρω από το ενδεχόμενο reboot του Home Alone έχει ανάψει ξανά. Ωστόσο, ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων ταινιών, Chris Columbus, έσπευσε να διαλύσει κάθε φήμη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ήταν κατηγορηματικός: η ταινία που καθιέρωσε τον Macaulay Culkin ως Kevin McCallister «δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση».

«Θα ήταν λάθος να το αγγίξει κανείς»

Το Home Alone θα γιορτάσει τον Νοέμβριο τα 35 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, αλλά παραμένει σταθερά στη λίστα με τα must-watch των γιορτών. Παρά το γεγονός ότι fans έχουν φτάσει στο σημείο να δημιουργούν δικά τους fan-made trailers για μια πιθανή τρίτη ταινία από τον Columbus, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με reboot.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, τόνισε: «Νομίζω πως είναι λάθος να προσπαθεί κανείς να ξαναπιάσει κάτι που έγινε 35 χρόνια πριν. Το Home Alone ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και πρέπει να μείνει έτσι».

Η σκηνή που… θα ήθελε να εξαφανίσει

Αν και ο Columbus αρνείται κατηγορηματικά να πειράξει το franchise, αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα σημείο που θα ήθελε να σβήσει από την κινηματογραφική ιστορία: την cameo εμφάνιση του Donald Trump στο Home Alone 2: Lost in New York.

Ο τότε επιχειρηματίας και μετέπειτα Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται για μόλις επτά δευτερόλεπτα, σε μια σκηνή όπου ο μικρός Kevin ζητάει οδηγίες στο Plaza Hotel. Παρά το μικρό της μέγεθος, η σκηνή έχει μείνει ανεξίτηλη – και όχι με θετικό τρόπο.

Ο Columbus αποκάλυψε ότι είχε αρχικά σκοπό να την κόψει πριν την κυκλοφορία της ταινίας το 1992. Όμως, όταν το κοινό σε δοκιμαστική προβολή στο Σικάγο αντέδρασε ενθουσιωδώς, κράτησε το πλάνο.

Με τα χρόνια όμως, αυτό έχει μετατραπεί – όπως παραδέχεται – σε «κατάρα»: «Είναι κάτι που εύχομαι να μην υπήρχε. Έχει γίνει βάρος για μένα».

Ο «εκβιασμός» του Trump

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε επίσης ότι ο Trump κατάφερε να μπει στην ταινία με τον δικό του… μοναδικό τρόπο. Η παραγωγή είχε ζητήσει άδεια να γυρίσει σκηνές στο Plaza Hotel, που τότε ανήκε στον Trump. Εκείνος δέχθηκε, υπό έναν όρο: να εμφανιστεί κι ο ίδιος στο φιλμ.

«Ουσιαστικά μάς εκβίασε για να βάλουμε τo cameo του», σχολίασε ο Columbus.

Όσο κι αν ο ίδιος θα ήθελε να διαγράψει αυτή τη σκηνή, φοβάται να το κάνει. Με χιούμορ, εξήγησε: «Αν το κόψω, μάλλον θα με διώξουν από τη χώρα. Θα θεωρηθώ ακατάλληλος να ζω στις ΗΠΑ και θα πρέπει να επιστρέψω στην Ιταλία».

Με δεδομένο ότι ο Trump έχει στο παρελθόν απειλήσει ακόμα και την κωμικό Rosie O’Donnell με αφαίρεση ιθαγένειας – αν και κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό – ο Columbus μάλλον έχει τους λόγους του να είναι επιφυλακτικός.

