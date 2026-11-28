Με την έκδοση της λιτής αλλά ταυτόχρονα σκληρής ανακοίνωσης θεωρείται πλέον λήξαν για το Open το συμβάν Στραβελάκη - Παπακωστοπούλου.

Με την έκδοση της λιτής αλλά ταυτόχρονα σκληρής ανακοίνωσης θεωρείται πλέον λήξαν για το Open το συμβάν στην πρωινή εκπομπή «10 Παντού» με τη διαρροή του βίντεο της έντονης λογομαχίας του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλλείματος.

Όπως αναφέρεται ο συντελεστής που έκανε τη διαρροή ταυτοποιήθηκε από την εσωτερική έρευνα που έγινε στο σταθμό και το κανάλι προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης.

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