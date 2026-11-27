Ανακατεύεται η τράπουλα από την επόμενη εβδομάδα στην prime time. Οι νέες μονομαχίες και οι εκπομπές που θα βρεθούν «απέναντι».

Η μεταγραφή του Αντώνη Κανάκη στο Mega και η έναρξη των εκπομπών του έφερε ολικό ανασχηματισμό στο βραδινό πρόγραμμα του Mega και οι νέες μονομαχίες όπως θα καταγραφούν από την επόμενη εβδομάδα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο Mega Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 μετακομίζει η «Νταντά της γειτονιάς», τις Τετάρτες είναι οι ποδοσφαιρικές βραδιές του «Champions League» και του «Τσαντιριού» του Λάκη Λαζόπουλου ενώ πλέον τα «Μαύρα Πουκάμισα» θα προβάλλονται Παρασκευή και Κυριακή στις 21.00.

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