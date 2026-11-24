Ο Γάλλος ταχυδρόμος Φερντινάν Σεβάλ μάζευε πέτρες στις καθημερινές του διαδρομές επί 33 χρόνια, χτίζοντας μόνος του το «Ιδανικό Παλάτι» στο Οτερίβ της Γαλλίας.

Ο Φερντινάν Σεβάλ, Γάλλος ταχυδρόμος, σκόνταψε πάνω σε μια πέτρα με παράξενο σχήμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, η οποία ξύπνησε μέσα του ένα παλιό όνειρο: να χτίσει ένα παλάτι.

Ο Σεβάλ συνήθιζε να περπατά περίπου 30 χιλιόμετρα την ημέρα γύρω από το Οτερίβ, στη γαλλική περιοχή Ντρομ. Από εκείνη την ημέρα, ενώ μοίραζε την αλληλογραφία, σημάδευε τις πέτρες που του τραβούσαν την προσοχή και αργότερα επέστρεφε για να τις μαζέψει με ένα καροτσάκι. Όταν άρχισαν να σπανίζουν, έκανε παρακάμψεις σε απομακρυσμένα μονοπάτια για να βρει κι άλλες.

Παλάτι φτιαγμένο από καρτ-ποστάλ και όνειρα

Αντλούσε έμπνευση από εικονογραφημένες καρτ-ποστάλ και περιοδικά που παρέδιδε και συνδύασε ρυθμούς από όλο τον κόσμο. Το παλάτι θυμίζει ταυτόχρονα ινδουιστικό ναό, τζαμί, ελβετικό σαλέ και μεσαιωνικό κάστρο. Παντού υπάρχουν σκαλισμένες μορφές, σπηλιές, ζώα και φράσεις χαραγμένες στην πέτρα. Μόνο η πρώτη πρόσοψη του πήρε δύο δεκαετίες.

Το 1912, σε ηλικία 76 ετών, θεώρησε το έργο ολοκληρωμένο. Το κτίσμα έχει μήκος 26 μέτρα και πλάτος 12 μέτρα, και πάνω του άφησε χαραγμένο τον απολογισμό του: «10.000 ημέρες, 93.000 ώρες, 33 χρόνια δυσκολιών».

Οι γείτονες παρακολουθούσαν με δυσπιστία, και ορισμένες φορές με χλευασμό, τον ταχυδρόμο με το καροτσάκι. Ωστόσο, από το 1905 και μετά, άρχισαν να καταφθάνουν επισκέπτες, τους οποίους ξεναγούσε ο ίδιος στο παλάτι. Αργότερα, το έργο γοήτευσε καλλιτέχνες όπως ο Αντρέ Μπρετόν, ο Πάμπλο Πικάσο και ο Μαξ Ερνστ.

Ο Σεβάλ ήθελε να ταφεί μέσα στο παλάτι του, αλλά η γαλλική νομοθεσία δεν το επέτρεπε. Απτόητος, αφιέρωσε άλλα οκτώ χρόνια για να χτίσει το δικό του μαυσωλείο στο νεκροταφείο του χωριού, όπου αναπαύεται από τον θάνατό του το 1924.

Το 1969, ο υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό κήρυξε το «Ιδανικό Παλάτι» διατηρητέο μνημείο, θεωρώντας το το μοναδικό δείγμα ναΐφ τέχνης στην αρχιτεκτονική. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στέκει ακόμη όρθιο, ως απόδειξη του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επιμονή ενός και μόνο ανθρώπου.

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