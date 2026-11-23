Δύο Μεξικανοί, ένας πατέρας και η κόρη του, συνελήφθησαν από πράκτορες της ICE την ώρα που επιβιβάζονταν σε πτήση στο Σιάτλ, με τις εικόνες της επιχείρησης να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Δύο Μεξικανοί, ένας πατέρας και η κόρη του, συνελήφθησαν από πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) την ώρα που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σιάτλ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μπροστά σε δεκάδες επιβάτες, αρκετοί από τους οποίους κατέγραψαν με τα κινητά τους τη στιγμή που οι αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα όρμησαν στους δύο ταξιδιώτες και τους ακινητοποίησαν με τη βία.

Οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις από επιβάτες, εργαζομένους του αεροδρομίου και πολιτικούς αξιωματούχους. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι η αεροπορική εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση, ενώ η διοίκηση του αεροδρομίου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για όσα συνέβησαν.

Η επιχείρηση στην πύλη

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στη γέφυρα επιβίβασης πτήσης της Alaska Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες. Οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως ο Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα και η κόρη του, Σοφία Ερνάντες Μεχία. Σύμφωνα με την ICE, ο πατέρας είχε παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη λήξη της βίζας του και αποτελούσε τον στόχο της επιχείρησης. Η κόρη του συνελήφθη επίσης, με την υπηρεσία να υποστηρίζει ότι είχε υπερβεί τη διάρκεια ισχύος της δικής της θεώρησης εισόδου.

Στα βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες ακούγονται φωνές και εκκλήσεις, ενώ οι πράκτορες εμφανίζονται να ρίχνουν ανθρώπους στο έδαφος και να απομακρύνουν όσους προσπαθούν να πλησιάσουν. Η κόρη ακούγεται να φωνάζει ότι ο πατέρας της απομακρύνεται και να αναφέρει πως διαθέτουν άδεια εργασίας. Σε άλλο σημείο, επιβάτες ζητούν από τους άνδρες που πραγματοποιούν τη σύλληψη να εξηγήσουν ποιοι είναι.

Η εκδοχή της ICE για όσα συνέβησαν περιλαμβάνει και μία ακόμη σοβαρή καταγγελία. Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Σοφία πέταξε καυτό καφέ εναντίον των πρακτόρων και ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορία για επίθεση σε ομοσπονδιακό αστυνομικό. Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε σε αμερικανικά μέσα υποστήριξε ότι είδε τον καφέ να χύνεται όταν η γυναίκα έπεσε στο έδαφος, χωρίς να διαπιστώσει ότι τον πέταξε εναντίον των αστυνομικών.

CHAOS ON THE JET BRIDGE! MASKED ICE OFFICERS DETAIN TWO PASSENGERS DURING ALASKA AIRLINES FLIGHT BOARDING IN SEATTLE A confrontation unfolded at Seattle-Tacoma International Airport (SEA) on Saturday, November 21, 2026, when masked U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers detained two passengers on a crowded jet bridge as they were boarding an Alaska Airlines flight to Los Angeles. The incident occurred during boarding of Alaska Airlines Flight AS1306, which was scheduled to depart at 8:10 a.m. local time. Videos recorded by passengers show masked officers physically restraining individuals and removing them from the jet bridge while other travelers watched in shock. The confrontation created a tense atmosphere, disrupted the boarding process and delayed the flight. What happened? According to the U.S. Department of Homeland Security, ICE officers were conducting a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, a Mexican national whom the agency alleged had overstayed his visa. Airline and airport response Alaska Airlines said it had received no advance notice of the immigration enforcement operation and described the incident as distressing for passengers and employees. The airline is working with the Port of Seattle to establish whether the appropriate airport protocols were followed. The Port of Seattle also expressed outrage over the incident, saying it was engaging federal authorities to understand how the operation was conducted. Washington Governor Bob Ferguson strongly condemned the officers' tactics, describing the video footage as disturbing and questioning the use of masked agents during the operation. Impact on flight operations ✈️ Airline: Alaska Airlines ✈️ Flight: AS1306 📍 Airport: Seattle-Tacoma International Airport 📍 Destination: Los Angeles (LAX) 🕗 Scheduled departure: 8:10 a.m. 🚨 Incident: ICE enforcement operation on jet bridge 👥 Detentions: Two passengers ⏱️ Departure: Delayed until approximately 11:00 a.m. The incident has triggered wider concerns about federal immigration enforcement at U.S. airports, airport access protocols and the potential disruption of airline operations. #SeattleAirport #SEATAC #Aviation #AirportSecurity #FlightDisruption #AviationIndustry November 22, 2026

Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων, Όλια Κατάλα, υποστήριξε ότι πατέρας και κόρη δεν έχουν ποινικό μητρώο και ακολουθούν νόμιμη διαδικασία για τη μεταναστευτική τους κατάσταση. Όπως ανέφερε, ζουν στις ΗΠΑ από το 2015 και ταξίδευαν στην Καλιφόρνια για να παραστούν σε οικογενειακή βάφτιση. Η κόρη, η οποία έχει παντρευτεί Αμερικανό πολίτη, είχε καταθέσει αίτηση για την προσαρμογή του καθεστώτος παραμονής της, σύμφωνα με τη δικηγόρο.

Η ίδια περιέγραψε το κλίμα πανικού που δημιουργήθηκε, επισημαίνοντας ότι οι πράκτορες φορούσαν πολιτικά και δεν έγιναν αμέσως αντιληπτοί ως αστυνομικοί. Όπως υποστήριξε, όταν άγνωστοι άνδρες κινούνται αιφνιδιαστικά εναντίον σου χωρίς να έχουν προηγουμένως ταυτοποιηθεί, είναι εύκολο να προκληθεί φόβος και σύγχυση.

Η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει προηγούμενη ενημέρωση για την επιχείρηση και ότι συνεργάζεται με τη διοίκηση του αεροδρομίου προκειμένου να εξεταστεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η πτήση καθυστέρησε, ενώ η εταιρεία εξέφρασε την ανησυχία της για την αναστάτωση που προκλήθηκε σε επιβάτες και εργαζομένους. Από την πλευρά του, το λιμάνι του Σιάτλ, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται χωρίς τη δική του συμμετοχή ή προηγούμενη γνώση και εξέφρασε την οργή του για τις εικόνες.

Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.” — CBS News (@CBSNews) November 22, 2026

Οι αντιδράσεις και η διαμαρτυρία

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του κυβερνήτη της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος χαρακτήρισε τις εικόνες φρικιαστικές και κατηγόρησε την ICE για πρακτικές που δημιουργούν χάος. Ζήτησε, μάλιστα, από τις αεροπορικές εταιρείες να πιέσουν ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας μέσα στα αεροδρόμια.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο, με πολίτες να κρατούν πλακάτ και να φωνάζουν συνθήματα κατά της ICE. Παράλληλα, εργατικά σωματεία και τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επιχείρηση, σε έναν χώρο γεμάτο ταξιδιώτες και οικογένειες.

Πατέρας και κόρη κρατούνταν, σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, σε κέντρο κράτησης της ICE στην Τακόμα. Η υπηρεσία επιμένει ότι οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ οι καταγγελίες της οικογένειας και η διαφωνία για το περιστατικό με τον καφέ παραμένουν στο επίκεντρο της υπόθεσης.



ICE has been condemned after masked agents detained two people as passengers boarded an Alaska Airlines flight. Washington’s governor Bob Ferguson called the scenes “horrific”. https://t.co/i0EL59U0kq — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

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