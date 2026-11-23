Ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου στο Ουτκιάγκβικ της Αλάσκας και οι κάτοικοι θα περιμένουν μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2027 για να τον δουν ξανά.

Μια διαφορετική καθημερινότητα ξεκινά για τους περίπου 5.000 κατοίκους του Ουτκιάγκβικ (Utqiaġvik), της βορειότερης πόλης των ΗΠΑ, στην Αλάσκα. Ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου και πλέον θα χρειαστεί να περάσουν περισσότερες από δύο μήνες μέχρι να εμφανιστεί ξανά πάνω από τον ορίζοντα.

Η πόλη, η οποία είναι επίσης γνωστή με την παλαιότερη ονομασία Μπάροου (Barrow), μπαίνει σε μια περίοδο που οι κάτοικοί της γνωρίζουν καλά, καθώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Πρόκειται για την πολική νύχτα, ένα φυσικό φαινόμενο που μετατρέπει τον χειμώνα σε μια παρατεταμένη περίοδο χωρίς ανατολή ηλίου. Η επιστροφή του αναμένεται στις 23 Ιανουαρίου 2027, έπειτα από 65 ημέρες χωρίς να εμφανιστεί στον ουρανό.

Το φως που δεν εξαφανίζεται

Το Ουτκιάγκβικ βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Αλάσκας, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού. Η γεωγραφική του θέση είναι αυτή που προκαλεί το εντυπωσιακό φαινόμενο, καθώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα το βόρειο ημισφαίριο έχει κλίση αντίθετη προς τον Ήλιο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαδρομή του Ήλιου στον ουρανό να βρίσκεται χαμηλότερα από τον ορίζοντα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανατείλει για πολλές συνεχόμενες ημέρες. Η πολική νύχτα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επικρατεί απόλυτο σκοτάδι όλο το εικοσιτετράωρο.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, ένα αμυδρό μπλε φως απλώνεται στον ορίζοντα, δημιουργώντας συνθήκες λυκόφωτος για λίγες ώρες. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το φυσικό φως δεν φτάνει ποτέ στην ένταση μιας κανονικής ημέρας, αλλά αρκεί για να διακρίνονται στοιχεία του παγωμένου τοπίου.

Η ζωή χωρίς ανατολή

Για τους περίπου 5.000 κατοίκους της πόλης, η απουσία του Ήλιου αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά, τα σχολεία και οι επιχειρήσεις λειτουργούν, ενώ μεγάλο μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων μεταφέρεται σε εσωτερικούς χώρους.

Σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας αποτελεί ο αυτόχθονος λαός των Ινουπιάτ (Iñupiat), οι οποίοι έχουν μάθει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι από τον Αρκτικό Ωκεανό κάνουν τον χειμώνα ακόμη πιο απαιτητικό.

Η παρατεταμένη απουσία φυσικού φωτός μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τον ύπνο και τη διάθεση. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι κάτοικοι χρησιμοποιούν ειδικές λάμπες που προσομοιώνουν το φυσικό φως της ημέρας.

Η αντίστροφη εικόνα έρχεται το καλοκαίρι, όταν η πόλη βιώνει το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου. Τότε, ο Ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, για εβδομάδες ολόκληρες.

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