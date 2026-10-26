Η αθάνατη μέδουσα μπορεί να νικήσει τη γήρανση: Επιστήμονες εμπνέονται για θεραπείες ασθενειών

Το επιστημονικό μυστήριο της αθάνατης μέδουσας Turritopsis dohrnii προσφέρει νέες ορίζοντες στην έρευνα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του γήρατος.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του βιολογικού κόσμου μελετά η διεθνής επιστημονική κοινότητα, εστιάζοντας στο γονιδίωμα της αθάνατης μέδουσας Turritopsis dohrnii ως θεραπευτικό εργαλείο κατά της γήρανσης.

Αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα, με διάμετρο που μόλις φτάνει τα τέσσερα χιλιοστά, είναι το μοναδικό γνωστό ζώο στον πλανήτη που μπορεί να επιστρέψει από το στάδιο της πλήρους ώριμης ηλικίας στην νεανική φάση του πολύποδα, κάθε φορά που αντιμετωπίζει συνθήκες στρες, τραυματισμού ή γήρατος.

Ο μηχανισμός της μεταδιαφοροποίησης

Το μυστικό πίσω από αυτή τη δυνατότητα δεν οφείλεται σε ένα μοναδικό γονίδιο, αλλά σε ένα σύνθετο σύστημα κυτταρικού επαναπρογραμματισμού που ονομάζεται μεταδιαφοροποίηση.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα εξειδικευμένα ενήλικα κύτταρα της μέδουσας χάνουν την ταυτότητά τους και μετατρέπονται σε πολυδύναμα κύτταρα, ικανά να ανακατασκευάσουν πλήρως μια νεαρή μορφή του οργανισμού στον βυθό.

Η ανακάλυψη των Ισπανών επιστημόνων

Ένας σημαντικός σταθμός στην έρευνα ήρθε από Ισπανούς επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, υπό την καθοδήγηση του dr. Κάρλος Λόπεθ-Οτίν.

Η ομάδα χαρτογράφησε το γονιδίωμα της αθάνατης μέδουσας και το συνέκρινε με συγγενικό της είδος που δεν διαθέτει την ικανότητα ανανεώσης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η Turritopsis dohrnii διαθέτει πρόσθετα αντίγραφα και εξαιρετικά αποτελεσματικές γονιδιακές παραλλαγές για τη διόρθωση σφαλμάτων στο DNA. Αν και η ιατρική κοινότητα αποκλείει την επίτευξη της ανθρώπινης αθανασίας λόγω της πολυπλοκότητας του είδους μας, η μέδουσα παραμένει ένα πολύτιμο βιολογικό μοντέλο.