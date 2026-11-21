Και να μην μετανιώνεις ποτέ για τις αποφάσεις σου.

Οι σωστές αποφάσεις δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Είτε πρόκειται για μια αλλαγή στην επαγγελματική σου ζωή είτε για μια προσωπική σχέση, πολλές φορές η σκέψη και μόνο μιας σημαντικής επιλογής μπορεί να σου προκαλέσει άγχος, ανασφάλεια και αμφιβολίες. Ο φόβος μήπως κάνουμε λάθος μάς οδηγεί συχνά στο να αναβάλλουμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ή να αναζητούμε διαρκώς την επιβεβαίωση των άλλων.

Ωστόσο, το να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα κάθε επιλογής. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μπορούμε να αξιολογούμε τις καταστάσεις με ψυχραιμία, να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας. Υπάρχουν, μάλιστα, τέσσερις απλές συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τα καθημερινά διλήμματα.

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