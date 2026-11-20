Ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Κίνα διαπίστωσε το επόμενο πρωί ότι το όχημά του είχε προσπαθήσει εκατοντάδες φορές να παρκάρει χωρίς επιτυχία.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό άρχισε να αναζητά θέση στάθμευσης μέσα στη νύχτα, χωρίς όμως να καταφέρνει να παρκάρει. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το όχημα να επιχειρεί επανειλημμένα να βρει την κατάλληλη θέση, προκαλώντας έκπληξη.

Το αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε σύστημα αυτόματης στάθμευσης, δοκίμαζε διαρκώς διαφορετικούς ελιγμούς. Άλλοτε προσπαθούσε να μπει σε μια θέση με το μπροστινό μέρος και άλλοτε έκανε όπισθεν προς κάποια άλλη, χωρίς να καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Το απίστευτο περιστατικό με τις 868 προσπάθειες στάθμευσης

Η έκπληξη για τον ιδιοκτήτη ήρθε το επόμενο πρωί, όταν έλεγξε τα δεδομένα του οχήματός του και διαπίστωσε ότι, όσο εκείνος απουσίαζε, το αυτοκίνητο είχε πραγματοποιήσει συνολικά 868 προσπάθειες στάθμευσης!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παράξενο περιστατικό φαίνεται πως ξεκίνησε μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, από την οποία ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αυτόματου παρκαρίσματος. Μάλιστα, το όχημα φέρεται να άρχισε τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Ένας φύλακας ασφαλείας που αντιλήφθηκε την ασυνήθιστη κινητικότητα πλησίασε για να ελέγξει τι συμβαίνει, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα στο αυτοκίνητο. Το περιστατικό αναδεικνύει με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο τις απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων στα σύγχρονα οχήματα.

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