Η Marissa DuBois μπήκε στο κάδρο των συζητήσεων για το GTA 6, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο που πολλοί συνέδεσαν με τη δημιουργία της εμφάνισης της Mandy.

Ένα ακόμη πρόσωπο από τον πραγματικό κόσμο συνδέεται με το GTA 6, καθώς η Marissa DuBois υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη δημιουργία της Mandy, ενός από τους χαρακτήρες που έχουν τραβήξει την προσοχή των παικτών μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού. Το μοντέλο από το Μαϊάμι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από τη διαδικασία ψηφιακής σάρωσης του σώματός της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμφάνισή της χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη ηρωίδα.

Η υπόθεση έγινε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των φίλων του παιχνιδιού, καθώς η Mandy έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα, παρότι δεν αποτελεί μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες. Η DuBois, η οποία διαθέτει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, έδωσε τη δική της εκδοχή μέσα από μια ανάρτηση που συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις.

Το βίντεο που άναψε τη συζήτηση

Σύμφωνα με το UNILAD, το οποίο ανέδειξε την ιστορία, η DuBois ανάρτησε στις 19 Νοεμβρίου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται όρθια πάνω σε μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα, ενώ ειδικός εξοπλισμός καταγράφει το σώμα της από διαφορετικές γωνίες. Δίπλα στο απόσπασμα παρουσίασε και εικόνα της Mandy από το GTA 6, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη δική της παρουσία και τον ψηφιακό χαρακτήρα.

When they bring you in to do body scans but don’t tell you what character you’re going to be… #GTA6 https://t.co/DhBzY5gcMr November 19, 2026

«Όταν σε καλούν για να κάνουν body scan, αλλά δεν σου λένε ποιον χαρακτήρα θα υποδυθείς», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε περισσότερα από 8.000 likes, ενώ πολλοί χρήστες άρχισαν να συζητούν αν η DuBois είναι το πραγματικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η εμφάνιση της Mandy. Η ίδια ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι άλλο είναι το πρόσωπο που δίνει τη φωνή και την ερμηνεία ενός χαρακτήρα και άλλο εκείνο που χρησιμοποιείται για την ψηφιακή απεικόνισή του.

Ποια είναι η ηθοποιός της Mandy

Η συζήτηση προκλήθηκε και από το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η αποκάλυψη της Lexie Shoaibi, η οποία ανακοίνωσε ότι είναι η ηθοποιός πίσω από τη Mandy. Η Shoaibi έχει επιβεβαιώσει ότι αναλαμβάνει τόσο τη φωνή όσο και το motion capture του χαρακτήρα, δηλαδή την καταγραφή των κινήσεων και της ερμηνείας της.

Επομένως, οι δύο γυναίκες δεν παρουσιάζουν απαραίτητα αντικρουόμενους ισχυρισμούς. Η Shoaibi έχει συνδεθεί με την ερμηνεία της Mandy, ενώ η DuBois υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδικασία ψηφιακής αποτύπωσης του σώματος για τη δημιουργία της εμφάνισής της.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: μέχρι στιγμής η Rockstar Games δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η DuBois είναι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση της Mandy.

Γνωμούλα; Μοιάζει, πιστεύετε, η Mandy με την Marissa;

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