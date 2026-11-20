Η Μαρία Παπαγεωργίου, μετά από τρία χρόνια, επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου. Από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα, για λίγες παραστάσεις.

Η Μαρία Παπαγεωργίου είναι άνθρωπος που αγαπάς και την αγκαλιά του αναζητάς. Ευαίσθητη, δυνατή, ξέρει να ακούει, να παρατηρεί εσωτερικά και εξωτερικά, να δίνει πνοή στη φωνή και στο πέταγμά της. Δεν χρειάζεται να τη γνωρίσεις από κοντά για να καταλάβεις τι σημαίνει να συναντάς έναν άνθρωπο με όλες τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Τι σημαίνει να βρίσκεις κάποιον που επιβεβαιώνει πως τίποτα ανθρώπινο δεν της είναι ξένο. Τι σημαίνει τα μάτια να στέκουν αγέρωχα και η λάμψη τους να μην είναι δανεική, να είναι αποτέλεσμα της καρδιάς και της ψυχής που πάλλονται και αναζητούν πάντα το χάδι, το βλέμμα και την αγκαλιά του άλλου.

Η Μαρία είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο καλός μας άνθρωπος που τραγουδήσει για τον άλλο, για το ψηφιακό, τον αναλογικό άνθρωπο, γι’ αυτόν που γράφει ποίηση, γι’ αυτόν που χτίζει τα σπίτια μας, γι’ αυτόν που ξυπνά αχάραγα για το μεροκάματο, για ‘ αυτόν που θέλει να δροσίσει την ψυχή του, γι’ αυτόν που θέλει να ακούσει τον χορό της φωτιάς και το νανούρισμα παιδικής μας καρδιάς. Η Μαρία παίζει για το πρώτο τραπέζι, για το τελευταίο, για τη σιωπή που ξεκουράζεται στο πρώτο και το τελευταίο ποτό, για τη γη που πατά και για τον ουρανό που κοιτά. Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει, μετά από τρία χρόνια, στον Σταυρό του Νότου. Πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου.

Ο άνθρωπος που μένει εκεί και μας ακούει



Για τη Μαρία μπορώ να γράψω πολλά. Η περίπτωσή της είναι αυτή που επιβεβαιώνει την προσπάθειά μας να μείνουμε άνθρωποι. Κάθε τραγούδι γίνεται δικό της! Είτε ερμηνεύει με σεβασμό και αγάπη δημιουργία άλλου καλλιτέχνη είτε δική της, νιώθεις ότι η φωνή της είναι το σώμα της, είναι ο χαρακτήρας της, είναι τα πάθη, τα λάθη, τα συναισθήματά της… Η απλότητα και ένα κομμάτι μεγαλείου συνοδεύει κάθε προσέγγισή, κάθε αγωνία και κάθε κόπο της. Την τέχνη της την κοιτά κατάματα με θάρρος και με το θράσος μικρού παιδιού που θέλει να ανακαλύψει τον απέραντο κόσμο.

Ό,τι ακούσετε στον Σταυρό του Νότου θα είναι η ψυχαγωγία που σας κρατά το χέρι, η καλοσύνη σε μια φωνή, θα είναι η συμπόνια και η συντροφιά στη χαρά και τη λύπη, θα είναι απλά ο άνθρωπος μένει εκεί και σε ακούει, σας μιλάει και ζητά τον δικό σας λόγο, το δικό σας θάρρος ή αλήθεια. Για τη Μαρία το πρώτο μεταφράζεται στην τόλμη της να ανακαλύπτει τα προηγούμενα και τα επόμενα. Το δεύτερο είναι το λεβέντικο παράστημα της φωνής και του σώματος που δεν λυγίζουν και ξέρουν ότι η ζωή τραβά την ανηφόρα, με σημαίες και ταμπούρλα, όπως λέει και ο ποιητής. Η καρδιά της ταμπούρλο, το νοιάξιμό της σημαία και η μουσική μας παραδείσια ανηφόρα…

Μας προσκαλεί όλους



Το δελτίο Τύπου αναφέρει (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): Μετά από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι που έφερε και τα τραγούδια του νέου της δίσκου με τίτλο «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», η Μαρία επιστρέφει στη σκηνή έχοντας πάντα κοντά της τη σταθερή ομάδα των συνεργατών της και, επιπλέον, τα συγκινητικά πνευστά του Vahan Galystian.

Στο πρόγραμμα της συναντιούνται τα καινούργια τραγούδια της με τα ήδη αγαπημένα τραγούδια από την πορεία της μέχρι σήμερα, σε μια νέα μουσική παράσταση που αναζητά εκείνη την αόρατη γραμμή που ενώνει όσους αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από ένα κοινό πρίσμα και αφήνουν τα τραγούδια να λειτουργούν σαν πυξίδες. Με τις ξεχωριστές ερμηνείες της και τους ιδιαίτερους μουσικούς συνεργάτες της που ακολουθούν με ευελιξία τις μεταμορφώσεις της, η Μαρία δημιουργεί και καθηλώνει, σε ένα πολύ προσωπικό μουσικό σύμπαν που δίνει φως και αλήθεια σε ό,τι επιλέγει να παρουσιάσει.

Με πίστη και αφοσίωση στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να αφουγκράζονται οι άνθρωποι τις μουσικές αφηγήσεις, η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει τις Δευτέρες στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου και μας προσκαλεί όλους, δίνοντας τη δική της φόρα στην αρχή της εβδομάδας.

INFO

Μαρία Παπαγεωργίου

Σταυρός Του Νότου, κεντρική Σκηνή [Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Ν. Κόσμος]

Από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα [Για λίγες παραστάσεις]

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Ευριπίδης Ζεμενίδης - κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Γιώργος Θεοδωρόπουλος - πλήκτρα, μπάσο

Δημήτρης Τσόλης - τύμπανα

Vahan Galystian - πνευστά



Hχοληψία: Μαρία Κοζάρη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Stage Manager : Κάλλια Καρυάμη



Φωτογραφίες: Ακίμ Γιάννης Τσατσούλης

Γραφιστική επιμέλεια αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Management/ Παραγωγή: Prospero

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zumma Communications

*Η Μαρία Παπαγεωργίου σε Spotify, YouTube, Instagram.

