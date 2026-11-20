Το «hot online» είναι το νέο single (κυκλοφορεί από Kiki Music) του TEO.x3, με τη V4L στα φωνητικά.

Η έλξη είναι πάντα ίδια και τα σημάδια αναλλοίωτα. Ένα μυρμήγκιασμα στο δέρμα, ένα σφίξιμο στο στομάχι και η αγωνία στη σκέψη να πεις την κατάλληλη φράση. Προσπαθείς να είσαι ευγενικός/ή, να είσαι διακριτικός/ή, να είσαι προσεκτικός/ή, να πλησιάζεις τον άλλο/ή με σεβασμό. Η εξωτερική εικόνα είναι το πρώτο, πολύ σημαντικό, ερέθισμα. Η έννοια-κατάσταση της «ομορφιάς» μπαίνει στο παιχνίδι και χωρίς να το καταλάβεις ξεφεύγει από τα επιβαλλόμενα πρότυπα. Δεν είναι ανάγκη ο άλλος/ή να έχει αλαβάστρινο δέρμα, γαλανά μάτια, ιδανικές, μιντιακές, αναλογίες. Ένα ωραίο χαμόγελο, μια κίνηση, ένα πρόσωπο που τα λέει όλα με αλήθεια, ανυπόκριτα, αρκούν. Παίρνεις το θάρρος και ξεκινάς.

Η στιγμή προχωρά, όλα κυλάνε καλά και έρχεται η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι. Το αγόρι, ο άντρας, η κοπέλα, η γυναίκα, δεν θα πει σήμερα σημείωσε το τηλέφωνό μου και πάρε με να κανονίσουμε. Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Η νέα εποχή ακούγεται ως εξής: ποιο είναι το προφίλ σου στο Tik Tok ή στο Instagram; Να σε βρω. Και κάπως έτσι, η ψηφιακή εικόνα ορίζει το επόμενο, καθοριστικό, πεδίο. Chat, DM, comment, like, share, φωνητικά μηνύματα και το επόμενο ραντεβού μέσα από το πληκτρολόγιο και τη «hot online» ζωή. Και κάπου εδώ ξεκινά η μουσική και το νέο single (κυκλοφορεί από Kiki Music) του TEO. x3.

Το προφίλ που μπαίνεις να χαζέψει ξανά και ξανά



O TEO .x3 είναι ο τύπος που ξέρει πού ζει, πώς ζει και προσπαθεί να «διαβάσει» την εποχή του. Γνωρίζει, λοιπόν, πως (απόσπασμα από το δ.Τ) το να είσαι hot online έχει τον δικό του κώδικα έλξης. Εκείνο το προφίλ που μπαίνεις να χαζέψεις ξανά και ξανά, το άτομο που σου έχει κολλήσει στο μυαλό ακόμα κι όταν αφήνεις το κινητό στην άκρη. Ένα super περίεργο συναίσθημα που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο crush και μία οθόνη. Και αυτό είναι, ειδικά, το τελευταίο, είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το σήμερα των νέων, της νέας γενιάς, της Gen Z, Gen A κτλ.

Η φυσική εικόνα, αυτή που βλέπεις να κινείται δίπλα σου, να αναπνέεις μαζί σου, να αντιδρά απέναντί σου, να συμπάσχεις μαζί σου, ακολουθεί, πλέον, την ψηφιακή. Και είναι κακό αυτό; Όχι απαραίτητα. Το θέμα είναι ο η εικόνα να μην καλύπτει τον ήχο και τις κινήσεις της ζωής που υπάρχει έξω από το σπίτι, έξω από την οθόνη του κινητού. Το θέμα είναι το hot online να μην παγώνει το άγγιγμα των χεριών και των σωμάτων. Ο ΤΕΟ .x3, λοιπόν, δίνει το ήχο του σήμερα και την εικόνα της εικόνας που ψάχνουν και βιώνουν οι συνομήλικοι και νεότεροί του.

Το κομμάτι παίζει με την ιδέα της έλξης μέσα από το διαδίκτυο



Το ουσιαστικό, περιεκτικό, δελτίο Τύπου συνεχίζει και δίνει το πλαίσιο στο οποίο κινείται το sigle του TEO. Το “hot online” είναι το νέο single του TEO.x3, με τη V4L στα φωνητικά. Το κομμάτι παίζει με την ιδέα της έλξης μέσα από το διαδίκτυο, εκεί όπου ένα προφίλ μπορεί να γίνει μέρος της γοητείας κάποιου και το να είσαι «hot online» αποκτά ξαφνικά τη δική του ξεχωριστή αξία.

Η V4L φέρνει τη δική της προσωπικότητα στο τραγούδι, δίνοντας στην έννοια του “hot online” μια παιχνιδιάρικη, φλέρτι και απόλυτα “πόσο εγώ” διάσταση. Μαζί, ο TEO.x3 και η V4L κινούνται ανάμεσα στην pop, τη hyperpop και την διαδικτυακό pop culture.

Μετά το πρόσφατο single του “ohmygod” και το ντεμπούτο EP “iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain”, που βρέθηκε σε διεθνείς playlists του Spotify, όπως οι Hyperpop, New Pop UK και Crying on the Dancefloor, ο TEO.x3 συνεχίζει να χτίζει το δικό του pop σύμπαν, όπου η διαδικτυακή κουλτούρα και τα συναισθήματα της πραγματικής ζωής μπλέκονται διαρκώς.

* Το «hot online» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις μεγάλες streaming πλατφόρμες από την KIKI MUSIC.

- Master: Kyriakos Asteriou - Artwork: Andrew Kiveto

