Ο Γιώργος Λιβάνης επιστρέφει με μια αισθαντική μπαλάντα για το τέλος μιας σχέσης και το κλείσιμο ενός κύκλου.

Ο Γιώργος Λιβάνης μοιράζεται με το κοινό το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το πολυαναμενόμενο και πολυσυζητημένο νέο του τραγούδι, που έχει προκαλέσει αίσθηση πριν ακόμα κυκλοφορήσει.

Το «Τελειώσαμε Λοιπόν», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αναδεικνύει τη βαθιά αισθαντική χροιά και την ερμηνευτική ένταση του Γιώργου Λιβάνη, που μετατρέπουν κάθε στίχο σε προσωπική εξομολόγηση.

Με τίτλο που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου, το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το οποίο σύντομα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video, είναι μια μπαλάντα ψυχής που μιλά για εκείνους τους δρόμους που κάποτε συναντήθηκαν αλλά πλέον χωρίζουν καθώς η ζωή συνεχίζεται.

Το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το καινούργιο δισκογραφικό βήμα του Γιώργου Λιβάνη μετά το χρυσό album «Θα Γράψουμε Ιστορία», έγραψε ο Αλέξης Σέρκος, ένας δημιουργός που έχει υπογράψει δεκάδες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες.

Βρείτε το «Τελειώσαμε Λοιπόν» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/teleiosame-loipon