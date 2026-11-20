Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα νέο τραγούδι για την εγγύτητα και την ανθρώπινη επαφή.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, με τον Γιάννη Μάλαμα στο πλευρό του Σωκράτη Μάλαμα και της Ιουλίας Καραπατάκη, και τον Στέλιο Κοτίδη να συνεχίζει τη δική του μουσική διαδρομή, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το τέταρτο προσωπικό του EP «Μπερδεμένα», το φθινόπωρο τους βρίσκει μαζί στα «Σπασμένα». Το νέο τραγούδι γεννήθηκε μέσα από τους στίχους της Νικολέτας Τσεπέλογλου, που συνάντησαν τη μουσική του Στέλιου Κοτίδη και έγιναν η αφορμή για μια νέα μουσική συνάντηση των δύο ερμηνευτών.

«Η κουβέρτα του Σεπτέμβρη πρέπει να ’ναι το κορμί, να σκεπάζει το ένα τ’ άλλο και να κλείνει τη ρωγμή». Μέσα από αυτή την εικόνα, οι στίχοι προσεγγίζουν την ανάγκη για εγγύτητα, συντροφικότητα και ανθρώπινη επαφή. Μικρές στιγμές, γνώριμα συναισθήματα και εικόνες που ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει μέσα από τις δικές του εμπειρίες.

Μουσικά, το τραγούδι ακολουθεί μια φρέσκια ηχητική κατεύθυνση, αντλώντας επιρροές από ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ιδιαίτερα ηχοχρώματα και σύγχρονες ενορχηστρωτικές επιλογές συνθέτουν έναν ήχο με δυναμισμό, ευαισθησία και προσωπικό χαρακτήρα.

Η συνάντηση των δύο ερμηνευτών δίνει στο τραγούδι μια ξεχωριστή διάσταση, ενώ και η συμμετοχή μιας ομάδας εξαιρετικών μουσικών διαμορφώνει τον ιδιαίτερο ηχητικό του κόσμο.

Στίχοι | Νικολέτα Τσεπέλογλου

Μουσική | Στέλιος Κοτίδης

Ερμηνεία | Γιάννης Μάλαμας & Στέλιος Κοτίδης

Ενορχήστρωση, λαούτο, ηχογράφηση, μίξη και mastering | Νίκος Μέρμηγκας

Τύμπανα | Ορφέας Σιέρρας

Κόντρα μπάσο | Άγης Παπαπαναγιώτου

Ακουστική κιθάρα | Βασίλης - Γιώργος Προδρόμου

Βιολί | Χρήστος Ψαρομήλιγκος

Πλήκτρα | Βασίλης Γκορίτσας