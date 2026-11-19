Η Τουρκία προσδοκά συγκομιδή-ρεκόρ την περίοδο 2026/2027, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν την παραγωγή ελαιολάδου ακόμη και στους 500.000 τόνους

Η Τουρκία ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες συγκομιδές ελαιολάδου στην ιστορία της, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/2027 τοποθετούν την παραγωγή μεταξύ 400.000 και 500.000 τόνων. Η προοπτική αυτή ενισχύει τη θέση της χώρας στη μεσογειακή αγορά και αυξάνει τον ανταγωνισμό με παραδοσιακούς παραγωγούς, όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Όπως αναφέρει η ισπανική AS, η αναμενόμενη αύξηση έρχεται μετά από μία δύσκολη προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία η παραγωγή έμεινε κάτω από τους 300.000 τόνους, εξαιτίας της ξηρασίας και της παρενιαυτοφορίας. Πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο οι ελιές παρουσιάζουν εναλλαγές στην καρποφορία τους, με μία χρονιά αυξημένης παραγωγής να ακολουθείται συχνά από μία χρονιά μειωμένης. Σύμφωνα με το Olive Oil Times, οι ευνοϊκότερες προοπτικές για τη νέα περίοδο συνδέονται και με την είσοδο σε παραγωγική ηλικία δέντρων που φυτεύτηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς και με την αναμενόμενη αυξημένη καρποφορία στον φετινό κύκλο.

Περισσότερη παραγωγή, αλλά μικρότερα περιθώρια κέρδους

Παρά τις υψηλές προσδοκίες για τη συγκομιδή, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Η αύξηση του εργατικού κόστους και των αγροτικών εισροών, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών του ελαιολάδου, περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Η Ece Er Aydin, ιδρύτρια της τουρκικής εταιρείας ελαιολάδου Olizzi, δήλωσε στο Olive Oil Times ότι το πιο επείγον ζήτημα για τον κλάδο είναι η κερδοφορία των παραγωγών.

Όπως εξήγησε, σε ορισμένες περιοχές το κόστος συγκομιδής μπορεί να ξεπεράσει τα έσοδα από την πώληση του καρπού. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι αγρότες ενδέχεται να αφήσουν τις ελιές στα δέντρα, καθώς η συγκομιδή τους δεν θα είναι οικονομικά συμφέρουσα. Η ίδια επισήμανε ότι οι αυξημένες δαπάνες για την εργασία, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές παραγωγού, δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ελλάδα, όπου οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές και αυξημένο κόστος συγκομιδής. Οι τιμές παραγωγού κινούνται περίπου στα 3 ευρώ το κιλό, ενώ έχουν καταγραφεί και πράξεις στα 2,80 ευρώ, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν το μάζεμα, προσδοκώντας καλύτερες τιμές. Ωστόσο, η αναμονή ενέχει κινδύνους, καθώς οι καιρικές συνθήκες και ασθένειες όπως το γλοιοσπόριο μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του καρπού

Ο ανταγωνισμός με την Ισπανία

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στο κόστος παραγωγής, αλλά αποτυπώνονται και στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η AS, οι εξαγωγές τουρκικού ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 53% το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, φτάνοντας τους 15.700 τόνους.

Η υποχώρηση αυτή αναδεικνύει ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος: πώς η αυξημένη παραγωγική δυναμική θα μετατραπεί σε ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι παραγωγοί ζητούν καλύτερη πρόσβαση στις ξένες αγορές και ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία επενδύοντας όχι μόνο στις μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά και στην ποιότητα του προϊόντος και στα ελαιόλαδα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες παραμένει σημαντική πρόκληση. Ο Murat Akman, διευθύνων εταίρος της Artem Oliva, μιας από τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες παραγωγής και εξαγωγής ελαιολάδου, δήλωσε στο Olive Oil Times ότι ο ανταγωνισμός με άλλους παραγωγούς της Μεσογείου, και κυρίως με την Ισπανία, θα εξακολουθήσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη παραγωγή μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντος και δυνατότητες ανταγωνιστικότερων τιμών. Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα περίοδο είναι, επομένως, να μη μετρηθεί η επιτυχία μόνο από την ποσότητα του ελαιολάδου που θα παραχθεί, αλλά και από την αξία που θα αποφέρει στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

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