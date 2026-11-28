Η οικογένειά του φοβάται ότι μπορεί να περάσει έως και 30 χρόνια στη φυλακή, ενώ ζητά την παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης.

Ένα ταξίδι που πίστευε ότι είχε κερδίσει σε διαγωνισμό εξελίχθηκε σε εφιάλτη για έναν 33χρονο Βρετανό, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακή της Τουρκίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα οργανωμένης απάτης και πως δεν γνώριζε ότι μετέφερε κάνναβη μέσα στη βαλίτσα του.

Ο Louis Malletier συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης του ταξιδιού του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 15 κιλά κάνναβης, με εκτιμώμενη αξία περίπου 250.000 λιρών. Ο 33χρονος παραμένει στις φυλακές Maltepe, ενώ η υπόθεσή του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς του.

Η παγίδα του ταξιδιού

Η οικογένεια του Malletier περιγράφει μια ιστορία που ξεκίνησε στο Λονδίνο. Όπως υποστηρίζει, ο 33χρονος είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση όπου ο κόσμος μπορούσε να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και να διεκδικήσει δωρεάν δώρα. Εκεί φέρεται να έδωσε τα στοιχεία του για έναν διαγωνισμό που υποσχόταν ως έπαθλο ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Λίγες ημέρες αργότερα ενημερώθηκε ότι είχε κερδίσει. Σύμφωνα με τον δίδυμο αδελφό του, Conor Colegate, ο Louis ενθουσιάστηκε με την προοπτική των δωρεάν διακοπών και αποφάσισε να ταξιδέψει χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του. Μάλιστα, φέρεται να είπε στον άνθρωπο που τον φροντίζει ότι θα επισκεπτόταν τους γονείς του στο Κεντ, ώστε να μην αποκαλύψει το πραγματικό του σχέδιο.

Η εκδοχή που παρουσιάζουν οι συγγενείς του είναι ότι, όταν έφτασε στην Ταϊλάνδη, ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε και του παρέδωσε μια ροζ βαλίτσα. Στη συνέχεια, του είπε ότι το ταξίδι του δεν θα συνεχιζόταν προς την αρχική του κατεύθυνση, αλλά προς την Ισπανία, με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 33χρονος δεν γνώριζε τι υπήρχε μέσα στις αποσκευές και ότι χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του ως μεταφορέας ναρκωτικών.

Η κατάσταση στη φυλακή

Η υπόθεση είναι ακόμη πιο ευαίσθητη λόγω της κατάστασης του Malletier. Σύμφωνα με την οικογένειά του, είναι αυτιστικός, έχει ΔΕΠΥ και σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι συγγενείς του περιγράφουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη στην καθημερινότητά του και υποστηρίζουν πως δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκε.

Ο δίδυμος αδελφός του έχει εκφράσει τον φόβο ότι ο Louis μπορεί να μην καταφέρει να βγει ζωντανός από τη φυλακή. Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, ο 33χρονος έχει δεχθεί επιθέσεις και κακομεταχείριση από άλλους κρατουμένους, ενώ σε ένα περιστατικό φέρεται να υπέστη κάταγμα στη μύτη. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρίσκεται σε υπερπλήρες κελί, στο οποίο φιλοξενούνται περίπου 70 άτομα.

Ο Conor Colegate επισκέφθηκε τον αδελφό του στις 8 Νοεμβρίου και περιέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συνάντηση. Όπως είπε, ο Louis έτρεξε προς το μέρος του, τον αγκάλιασε και ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντάς του ότι αισθάνεται σαν να βρίσκεται στην κόλαση. Η οικογένεια αναφέρει επίσης ότι ο θόρυβος και οι συνθήκες κράτησης τον έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση.

Η έκκληση της οικογένειας

Οι συγγενείς του ζητούν την παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά του και για το ενδεχόμενο να μην αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Ο αδελφός του υποστηρίζει ότι, εφόσον κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες που εξετάζονται, ο Louis ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 20 με 30 χρόνια.

Η οικογένεια έχει δημιουργήσει διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της νομικής εκπροσώπησης και των ταξιδιών στην Τουρκία. Παράλληλα, ζητά να διασφαλιστεί ότι ο 33χρονος θα έχει την απαραίτητη υποστήριξη και ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει θα ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική υποστήριξη σε Βρετανό υπήκοο που κρατείται στην Τουρκία και ότι υπάρχει επικοινωνία με τις τοπικές αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εκδοχή της οικογένειας για το πώς βρέθηκαν τα ναρκωτικά στη βαλίτσα του δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις τουρκικές αρχές.

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