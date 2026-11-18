61 τόνοι ασημιού αξίας 38 εκατομμυρίων δολαρίων ανασύρθηκαν από τον βυθό του Ατλαντικού, μέσα από βρετανικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε το 1941.

Για περισσότερα από 70 χρόνια, 61 τόνοι ασημιού παρέμεναν κρυμμένοι στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. Όλο αυτό το πολύτιμο υλικό βρισκόταν στο ναυάγιο ενός βρετανικού εμπορικού πλοίου, του SS Gairsoppa, το οποίο είχε βυθιστεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 2012-13, η εταιρεία υποβρύχιων ερευνών Odyssey Marine Exploration εντόπισε και ανέσυρε σχεδόν το σύνολο του πολύτιμου μετάλλου που μετέφερε το πλοίο στα αμπάρια του.

Το μοιραίο ταξίδι στον Ατλαντικό

Το πλοίο είχε κατασκευαστεί για εμπορικές μεταφορές και εκτελούσε δρομολόγια ήδη από το 1919. Τον Φεβρουάριο του 1941, ενώ διέσχιζε τον Ατλαντικό Ωκεανό, δέχθηκε επίθεση με τορπίλη από γερμανικό υποβρύχιο. Το χτύπημα ήταν καθοριστικό και το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος περίπου 4.700 μέτρων, παρασύροντας μαζί του στον βυθό ένα φορτίο χιλιάδων τόνων.

Ο αμύθητος πλούτος που ανασύρθηκε από το ναυάγιο

Η επιχείρηση ανάκτησης του θησαυρού ξεκίνησε όταν η Odyssey Marine Exploration υπέγραψε συμφωνία με τη βρετανική κυβέρνηση το 2010 για την έρευνα του ναυαγίου. Οι αποστολές εντόπισαν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο φορτίο, ανάμεσα στο οποίο υπήρχαν διάφορα εμπορεύματα, όπως τσάι, χυτοσίδηρος και ράβδοι ασημιού.

Το αποτέλεσμα των ερευνών ήταν η ανάσυρση 1.574 ράβδων ασημιού, συνολικού βάρους 61 τόνων. Εκείνη την εποχή, η αξία τους υπολογίστηκε σε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τότε ότι είχε καταφέρει να ανακτήσει περισσότερο από το 99% του ασημιού που μπόρεσε να εντοπίσει στο φορτηγό πλοίο. Όλο το υλικό μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ασφαλή αποθήκη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιτυχημένη αυτή επιχείρηση άνοιξε παράλληλα νέους δρόμους εξερεύνησης για την εταιρεία, η οποία έστρεψε το ενδιαφέρον της σε ένα ακόμη βρετανικό ναυάγιο, το SS Mantola, που είχε βυθιστεί το 1917 από γερμανικό υποβρύχιο, με στόχο τον εντοπισμό επιπλέον 600.000 ουγγιών ασημιού.