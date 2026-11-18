Η εισαγγελική έρευνα αφορά το ενδεχόμενο επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία μετακίνησης του αστυνομικού και εξετάζει τη διαθεσιμότητά του.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τραυματισμό νεαρής γυναίκας από αστυνομικό των ΜΑΤ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ πλέον η υπόθεση περνά και στο πεδίο της ποινικής διερεύνησης.

Την έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με το γκλοπ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η προκαταρκτική εξέταση αφορά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το βίντεο της επίθεσης

Στο οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται αστυνομικός να χτυπά τη νεαρή γυναίκα στο κεφάλι με το γκλοπ, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να δέχεται και κλωτσιές, πριν καταλήξει στο οδόστρωμα τραυματισμένη. Η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να κληθεί να καταθέσει η ίδια, ώστε να περιγράψει όσα συνέβησαν και να δώσει τη δική της εκδοχή για τις συνθήκες του τραυματισμού της. Παράλληλα, εξετάζεται το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων και να διαπιστωθεί η εμπλοκή των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι διερευνάται ο τραυματισμός της γυναίκας τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η γυναίκα ανήκε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από όσα ενδεχομένως είχαν προηγηθεί, η χρήση βίας σε βάρος ανθρώπων που αποχωρούν από μια συγκέντρωση δεν δικαιολογείται. Μάλιστα, στελέχη της Ασφάλειας μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η τραυματίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το περιστατικό και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα.

Εξετάζεται η διαθεσιμότητα

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μετακίνησης του αστυνομικού από την υπηρεσία του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν προδικάζουν την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. επανέλαβε ότι κάθε περιστατικό που αφορά καταγγελίες για παράνομη άσκηση βίας από αστυνομικούς διερευνάται, επισημαίνοντας πως ο νόμος εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης αστυνομικού είχε κινηθεί και για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Τα επεισόδια μετά την πορεία

Ο τραυματισμός της γυναίκας σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όταν η ένταση μεταφέρθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στον σταθμό του Μετρό Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με πέτρες σε διμοιρίες των ΜΑΤ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με επιχειρησιακές κινήσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για τρεις τραυματισμένες γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Παράλληλα, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. και της ομάδας ΔΡΑΣΗ επενέβησαν στον σταθμό του Μετρό Αμπελοκήπων, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, ομάδα ατόμων είχε εγκλωβίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί για την προστασία των εγκαταστάσεων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ωστόσο, το περιστατικό με τον τραυματισμό της διαδηλώτριας και το βίντεο που το κατέγραψε έχουν πλέον ξεχωριστή πορεία διερεύνησης, με την εισαγγελική έρευνα και την ΕΔΕ να βρίσκονται σε εξέλιξη.

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