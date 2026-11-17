Μια ανάρτηση στο Facebook από τον ανηψιό του Ντερτιλή, αφιερωμένη σε όσους αναθεωρούν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου με κάθε τρόπο.

Το όνομα του Αντρέα Σουβαλιώτη ίσως δεν λέει πολλά για τους περισσότερους που θα διαβάσουν αυτό το άρθρο. Η εισαγωγή της σημερινής ανάρτησης του όμως λέει πολλά:

«Σαν σήμερα πριν 53 χρόνια, ο θείος μου πυροβολούσε και σκότωσε φοιτητές από το Πανεπιστήμιο».

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