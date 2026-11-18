Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Εβρένι, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρίας.

Ένας άνδρας που θεωρήθηκε νεκρός μετά από ένα φρικτό τροχαίο με μοτοσικλέτα ξύπνησε μέσα στο νεκροτομείο και ζήτησε… τσιγάρο. Ο άγνωστος άνδρας εμφανίζεται να πανηγυρίζει για την «ανάστασή» του, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με λευκή σκόνη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των σορών πριν από την ταφή.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να στέκεται με τη λευκή σκόνη στο πρόσωπο, ενώ έκπληκτοι κάτοικοι συγκεντρώνονται γύρω του. Στο βίντεο ακούγονται φωνές να υποστηρίζουν ότι, αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια, ο άνδρας ζήτησε ένα τσιγάρο και έναν αναπτήρα.

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