Το ζώο δάγκωνε επανειλημμένα το θύμα, ενώ εκείνη ούρλιαζε και προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τα δόντια του.

Μια γυναίκα δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις από έναν επιθετικό πίθηκο έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, προκαλώντας παράλληλα τον τρόμο στους γείτονές της, οι οποίοι πλέον φοβούνται να βγουν ακόμη και από τα διαμερίσματά τους. Ο εξαγριωμένος πίθηκος καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται με αγριότητα στην ανυποψίαστη γυναίκα, η οποία δεν είχε κάνει τίποτα για να τον προκαλέσει.

Το ζώο δάγκωνε επανειλημμένα το θύμα, ενώ εκείνη ούρλιαζε και προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τα δόντια του. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

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