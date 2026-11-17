Πολύμηνη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας αποκάλυψε δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε επίθεση εναντίον συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα.

Ένα δίκτυο με διασυνδέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο φέρεται να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα κατόπιν εντολών Ιρανού υπηκόου, αποκάλυψαν οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από πολύμηνη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας, με τη συμμετοχή της ΕΥΠ και άλλων ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πλευρά της γειτονικής χώρας, έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο, αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες για την επίθεση σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου στην ελληνική επικράτεια. Η ταυτότητα του στόχου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πού και πότε σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η ενέργεια.

Ο Ιρανός που συντόνιζε το σχέδιο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται να έδινε απευθείας οδηγίες στα μέλη του δικτύου. Οι υπηρεσίες ασφαλείας τον συνδέουν με πρόσωπα που φέρονται να συνεργάζονται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στις επαφές του με τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi Zindashti), τον οποίο οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας περιγράφουν ως βαρόνο των ναρκωτικών με διασυνδέσεις σε δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν.

Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, ανέφερε ότι τα μέλη του δικτύου είχαν ενταχθεί σε εγκληματικές δομές της χώρας και ενεργούσαν βάσει των οδηγιών του Ιρανού. Όπως υποστήριξε, ο Μαβανέχ είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επιχείρησης, ενώ οι συνεργάτες του αναλάμβαναν την απαραίτητη προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη.

Οι μυστικές συναντήσεις και οι συλλήψεις

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην έρευνα ήταν οι μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες αποκαλύφθηκε ο τρόπος επικοινωνίας και συντονισμού των μελών του δικτύου, αλλά και οι σχέσεις τους με τον φερόμενο ως βασικό οργανωτή.

Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και διήρκεσε περίπου δέκα μήνες. Στην υπόθεση συμμετείχαν η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ελληνική ΕΥΠ και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

Για την επιχείρηση έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο έξι πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη χώρα, ένα ακόμη συνελήφθη στην Ελλάδα, ενώ το έκτο δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται. Ο διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ, επιβεβαίωσε ότι τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, σε ένα επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός και το έκτο εξακολουθεί να αναζητείται.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αλλά και σχεδιαγράμματα στα οποία σημειώνονταν συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Δεν υπήρχε στόχος στη Βόρεια Μακεδονία

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το συγκεκριμένο δίκτυο προετοίμαζε επίθεση στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας ή ότι είχαν τεθεί στο στόχαστρο πολίτες της χώρας.

Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική αξιοποίησης εγκληματικών δικτύων σε τρίτες χώρες, με σκοπό να αποκρύπτεται η εμπλοκή των πραγματικών οργανωτών σε επιχειρήσεις εκτός των συνόρων τους.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με τις ελληνικές και τις υπόλοιπες ξένες υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το δίκτυο.

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