Δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (17/11) στην Πράγα, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί, σε σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova, στην περιοχή Πράγα 3, κοντά στη διασταύρωση U Bulhara. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ωστόσο στη συνέχεια οι εκτιμήσεις των πυροσβεστικών αρχών ανέβασαν τον αριθμό σε αρκετές δεκάδες, με τους περισσότερους να φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Η έκταση του περιστατικού οδήγησε τις Αρχές στην ενεργοποίηση αυξημένου επιπέδου συναγερμού, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν αρχικά τη διαλογή των τραυματιών, προκειμένου να καθοριστεί ποιοι χρειάζονταν άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την περιοχή, αρκετοί τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης.

Αν και η σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση και ζημιές στα δύο τρένα, οι πρώτες εκτιμήσεις των πυροσβεστών ανέφεραν ότι δεν επρόκειτο για καταστροφικής έκτασης ατύχημα. Παράλληλα, οι αναφορές από την Τσεχία έκαναν λόγο για τραυματίες με διαφορετική βαρύτητα τραυμάτων, ενώ ο ακριβής απολογισμός και η κατάσταση όλων των επιβατών παρέμεναν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα δύο τρένα κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ένα εκτελούσε δρομολόγιο από την κατεύθυνση της Μλάντα Μπόλεσλαβ, ενώ το δεύτερο είχε αναχωρήσει με προορισμό το Μίλοβιτσε. Οι συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες ήταν δύο διαφορετικοί τύποι επιβατικών συρμών του τσεχικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Η σύγκρουση είχε άμεσο αντίκτυπο και στη σιδηροδρομική λειτουργία της Πράγας, καθώς η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή διακόπηκε προσωρινά. Οι συρμοί μεγάλων αποστάσεων αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές και να εξυπηρετηθούν από άλλους σταθμούς της πόλης, ενώ αναμένονταν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να συνεχίσουν τις μετακινήσεις τους, με τις σιδηροδρομικές αρχές να προχωρούν στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες στο σημείο εκτιμήθηκε ότι θα χρειάζονταν αρκετές ώρες, προκειμένου να απομακρυνθούν οι συρμοί και να αποκατασταθεί η λειτουργία της γραμμής.

Αναζητούν τα αίτια

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πώς βρέθηκαν δύο επιβατικά τρένα να συγκρούονται στην ίδια σιδηροδρομική υποδομή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το ατύχημα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες σιδηροδρομικές υπηρεσίες και οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και τα δεδομένα της κίνησης των δύο αμαξοστοιχιών. Ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοβαρό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διερεύνησης των αιτίων.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε μία από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές περιοχές της Πράγας, με τις συνέπειές της να επηρεάζουν όχι μόνο τους επιβάτες των δύο τρένων αλλά και ευρύτερα τις μετακινήσεις στην τσεχική πρωτεύουσα.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

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