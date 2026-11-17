Φέτος, το μοντέλο ECCC (Environment and Climate Change Canada), τα δεδομένα του οποίου δημοσιεύονται τακτικά στην ευρωπαϊκή πύλη Copernicus Climate Change Service (C3S), μπήκε στο παιχνίδι δίνοντας στους λάτρεις του κρύου και του χιονιού λόγους να... ονειρεύονται

Όταν οι λάτρεις του καιρού αναλύουν τις τάσεις για την ψυχρή περίοδο, το βλέμμα τους πέφτει αμέσως στη δυναμική των πιέσεων του Βόρειου Ατλαντικού.

Φέτος, το μοντέλο ECCC (Environment and Climate Change Canada), τα δεδομένα του οποίου δημοσιεύονται τακτικά στην ευρωπαϊκή πύλη Copernicus Climate Change Service (C3S), μπήκε στο παιχνίδι δίνοντας στους λάτρεις του κρύου και του χιονιού λόγους να... ονειρεύονται.

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