Εκτός από τους ανθρώπους, τα πουλιά και τις φώκιες, υπάρχει ένα μικροσκοπικό έντομο που βρίσκει τον δρόμο του τη νύχτα χάρη στον ουρανό.

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι ικανοί να προσανατολίζονται κοιτάζοντας τα αστέρια. Τα πουλιά και οι φώκιες το κάνουν επίσης. Ωστόσο, πριν από μόλις μία δεκαετία, ορισμένοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα ακόμη είδος ήταν ικανό να κινείται ακολουθώντας τον ουρανό. Πρόκειται για τα σκαθάρια της κοπριάς, κάτι που κανένα άλλο έντομο δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν.

Η ικανότητα του σκαθαριού να προσανατολίζεται με τον Γαλαξία

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο επιστημονικό περιοδικό Science, το συγκεκριμένο έντομο δεν καθοδηγείται από ένα μεμονωμένο αστέρι, αλλά ακολουθεί το ίχνος του Γαλαξία μας, καθώς είναι αρκετά φωτεινό ώστε να του χρησιμεύει ως σημείο προσανατολισμού. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος πλοήγησης το βοηθά να προστατεύσει την τροφή του με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Αυτό που κάνει το σκαθάρι είναι να συλλέγει κοπριά και να της δίνει το σχήμα μιας μπάλας, η οποία θα αποτελέσει την τροφή του. Όταν είναι έτοιμη, τη σπρώχνει και απομακρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σωρό. Κοντά σε αυτόν βρίσκονται πολλά άλλα έντομα του ίδιου είδους, οπότε αν παραμείνει σε κοντινή απόσταση, θα μπορούσαν εύκολα να του κλέψουν τη μπάλα.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο έρχεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαφυγής. Αν το σκαθάρι παρεκκλίνει από την πορεία του, μπορεί να καταλήξει να κάνει κύκλους και να επιστρέψει πίσω στον σωρό, όπου περιμένουν οι υπόλοιποι ανταγωνιστές.

Γι' αυτόν τον λόγο, κινείται απλώς προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή. Για να γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσει, χρησιμοποιεί το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και το φως του φεγγαριού τη νύχτα.

Ωστόσο, σε μια πολύ σκοτεινή νύχτα χωρίς φεγγάρι, οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι συνέχιζε να κινείται σε ευθεία γραμμή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μάτια του έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τον Γαλαξία ως μια γραμμή φωτός για να καθοδηγείται.

Αυτή η ικανότητα, πάντως, έχει έναν «κρυπτονίτη»: τη φωτορύπανση των πόλεων. Αν ο τεχνητός φωτισμός είναι πολύ έντονος, καλύπτει το φωτοστέφανο του Γαλαξία και αφήνει το σκαθάρι εντελώς αποπροσανατολισμένο.

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