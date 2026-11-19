Η 33χρονη επιχειρηματίας από την Ισπανία ξυπνά καθημερινά στις 5:30 λόγω δουλειάς και εξηγεί πως η μεγαλύτερη πολυτέλεια που θα μπορούσε να αποκτήσει είναι να κοιμάται δέκα ώρες την ημέρα

Η επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο συνοδεύεται συχνά από εξαντλητικά ωράρια, άγχος και μεγάλες προσωπικές θυσίες. Για τη Γιαΐθα Κανόσα (Yaiza Canosa), όμως, η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται στα ακριβά αυτοκίνητα, στα σκάφη ή στα πολυτελή γιοτ, αλλά σε κάτι πολύ πιο απλό: στον ύπνο.

Η επιχειρηματίας από τη Λα Κορούνια της Ισπανίας μίλησε στο podcast «La Fórmula Elite» και αποκάλυψε ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την αναγκάζουν να ξυπνά περίπου στις 5:30 το πρωί. Όπως εξήγησε, αν μπορούσε να επιλέξει μία πραγματική πολυτέλεια για τη ζωή της, αυτή θα ήταν να έχει τη δυνατότητα να κοιμάται δέκα ώρες καθημερινά. «Θα έχω βρει πραγματικά την πολυτέλεια όταν κοιμάμαι δέκα ώρες την ημέρα. Ούτε σκάφη ούτε γιοτ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να μπορεί να ξυπνά αργότερα, εφόσον το επέτρεπαν οι συνθήκες. «Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη πολυτέλεια για μένα», πρόσθεσε.

Η επιχειρηματίας που ξεκίνησε στα 16 της

Η Γιαΐθα Κανόσα γεννήθηκε το 1993 στη Λα Κορούνια και ασχολήθηκε με την επιχειρηματικότητα από πολύ νεαρή ηλικία. Σε ηλικία μόλις 16 ετών δημιούργησε τη δική της εταιρεία, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε τη νεοφυή επιχείρηση GOI Travel, η οποία δραστηριοποιείται στις μεταφορές, τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση ογκωδών προϊόντων.

Η ίδια έχει μιλήσει επανειλημμένα για την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η δημιουργία μιας επιχείρησης. Η τελευταία της τοποθέτηση, ωστόσο, αναδεικνύει και την άλλη πλευρά της επαγγελματικής επιτυχίας: το προσωπικό κόστος που μπορεί να έχει ένα απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα. Για την Κανόσα, λοιπόν, η μεγαλύτερη ένδειξη ότι έχει πετύχει δεν θα είναι ένα πολυτελές γιοτ ή ένα ακριβό περιουσιακό στοιχείο, αλλά η δυνατότητα να κοιμάται όσο πραγματικά χρειάζεται.

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