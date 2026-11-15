Ιστορικό επίτευγμα στο Διάστημα: Ρομπότ κατασκεύασε κεραία χωρίς αστροναύτες

Για πρώτη φορά, ένα αυτόνομο ρομπότ κατασκεύασε δομή στο Διάστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ανοίγοντας νέους δρόμους για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Ένα ιστορικό επίτευγμα σημειώθηκε στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, καθώς για πρώτη φορά ένα ρομπότ κατάφερε να κατασκευάσει μια δομή στο Διάστημα χωρίς καμία βοήθεια από ανθρώπους ή αστροναύτες.

Το ρομποτικό σύστημα ονομάζεται Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA) και βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε χαμηλή γήινη τροχιά, εγκατεστημένο στο διαστημικό όχημα εξυπηρέτησης Vigoride 7 της εταιρείας Momentus Inc. Η αποστολή του είναι η συναρμολόγηση μιας κυκλικής ραδιοκεραίας διαμέτρου 1,4 μέτρων χρησιμοποιώντας ειδικούς σωλήνες από ίνες, συνδέσμους αλουμινίου και ανακλαστικές επιφάνειες από Kapton, ένα ανθεκτικό πολυμερές φιλμ που χρησιμοποιείται ευρέως στις διαστημικές αποστολές.

Το ρομπότ διαθέτει έναν μηχανισμό που λειτουργεί σαν βραχίονας, επιτρέποντάς του να συλλέγει τα επιμέρους εξαρτήματα και να τα τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις. Η κατασκευή πραγματοποιείται σταδιακά, σε διαδοχικά τμήματα, καθώς κάθε κομμάτι ολοκληρώνεται και στη συνέχεια ξεδιπλώνεται, σχηματίζοντας μια κυκλική υποστηρικτική δομή γύρω από την αρχική μονάδα.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ ASTRA και ποιος βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα

Το ASTRA σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech) σε συνεργασία με την αμερικανική υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνητικών προγραμμάτων DARPA. Οι δημιουργοί του περιγράφουν το σύστημα ως ένα είδος αυτόνομου κιτ κατασκευών, που θυμίζει τα παιχνίδια συναρμολόγησης με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά.

Ο Άντριου Ντέτορ, υπεύθυνος του προγράμματος Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design (NOM4D) της DARPA, παρομοίασε τη συγκεκριμένη προσέγγιση με τα γνωστά παιχνίδια κατασκευών Tinkertoys και K’nex. Όπως εξήγησε, τα επιμέρους δομικά στοιχεία συνδέονται σε ειδικούς κόμβους, ένα τμήμα κάθε φορά, μέχρι να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη κατασκευή.

Στο εσωτερικό του αυτοματοποιημένου συστήματος συναρμολόγησης, κάθε τμήμα κατασκευάζεται ξεχωριστά, στη συνέχεια τοποθετείται το ανακλαστικό πλέγμα και, μόλις ολοκληρωθεί, αναπτύσσεται στην τελική του θέση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαδικασία δεν απαιτεί περίπλοκα ρομποτικά συστήματα ή ιδιαίτερα προηγμένους αλγορίθμους, αλλά βασίζεται στον έξυπνο συνδυασμό επιμέρους λειτουργιών, ώστε η κατασκευή να μπορεί να επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Οι δυσκολίες της αποστολής και τα σχέδια για το μέλλον

Παρά το εντυπωσιακό επίτευγμα, η πρώτη δοκιμή του ASTRA δεν εξελίχθηκε χωρίς εμπόδια, με τους ερευνητές να αναφέρουν αρκετές τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, χωρίς ωστόσο να δώσουν πολλές λεπτομέρειες για τη φύση τους. Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, θεωρείται πλέον δύσκολο να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση ολόκληρης της κατασκευής πριν από τη λήξη της αποστολής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Παρά τις δυσκολίες, το εγχείρημα αντιμετωπίζεται ως μια σημαντική απόδειξη ότι η αυτόνομη κατασκευή δομών στο Διάστημα είναι εφικτή και οι επιστήμονες έχουν ήδη θέσει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για την τεχνολογία. Μακροπρόθεσμα, επιδιώκουν να μεταφέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα σε τροχιά και να επιτρέψουν σε ρομπότ να συναρμολογούν πολύ μεγαλύτερες κατασκευές απευθείας στο διαστημικό περιβάλλον. Μεταξύ των πιθανών εφαρμογών βρίσκονται μεγάλες ηλιακές συστοιχίες, εκτεταμένες ραδιοκεραίες, αλλά και διαστημικοί σταθμοί ή κατοικίες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται ο εξοπλισμός για τις διαστημικές αποστολές. Αντί να δημιουργούνται ολοκληρωμένες κατασκευές στη Γη και στη συνέχεια να εκτοξεύονται στο Διάστημα, τα επιμέρους τμήματα θα μεταφέρονται σε τροχιά και θα συναρμολογούνται εκεί από αυτόνομα ρομπότ.

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