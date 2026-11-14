96χρονος Κινέζος απορρίφθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία και χρησιμοποίησε ΑΙ για να πάει στο Θιβέτ: Ταξίδεψε μόνος του για 43 ώρες και 3.000 χλμ (vid)

96χρονος Κινέζος, αφού απορρίφθηκε από ταξιδιωτικό γραφείο, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσει μόνος του ένα ταξίδι 3.000 χιλιομέτρων στο Θιβέτ.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία υπάρχουν για να βοηθούν τους πολίτες και να σχεδιάζουν διαφορετικές διαδρομές, ωστόσο ο Ταν, 96χρονος Κινέζος, έλαβε αρνητική απάντηση από ένα εξ αυτών.

Μακριά από το να σκύψει το κεφάλι και να αποθαρρυνθεί από αυτή την απόρριψη, ο σχεδόν αιωνόβιος άνδρας έπιασε αμέσως δουλειά. Παρόλο που η σχέση του με την τεχνολογία δεν φτάνει το επίπεδο των νεότερων γενεών, βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχει το όνειρό του.

Οργάνωσε διαδρομή 3.000 χιλιομέτρων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να εισαγάγει στο σύστημα ότι ο τόπος καταγωγής του ήταν η επαρχία Τζιανγκσού. Στη συνέχεια, έπρεπε να πάρει το τρένο για τη Λάσα και να φτάσει στο Θιβέτ. Έφυγε από το σπίτι του στις 10 Οκτωβρίου και κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του σε μόλις 43 ώρες. Με άλλα λόγια, διένυσε 3.000 χιλιόμετρα σε λιγότερο από δύο ημέρες χάρη στον προγραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιστορία του θα είχε παραμείνει άγνωστη αν δεν υπήρχε ένας άλλος ταξιδιώτης που τον είδε και ενδιαφέρθηκε για το κατόρθωμά του. Αφού άκουσε την αφήγησή του, αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα βίντεο που εξιστορούσε όσα είχε καταφέρει ο ηλικιωμένος άνδρας.

Στις 21 Οκτωβρίου, αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του, ο Ταν επέστρεψε στο σπίτι του σώος και αβλαβής, έχοντας ζήσει μια εμπειρία που θα ήταν αδύνατη χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Η αλήθεια είναι ότι η αρχική ανάρτηση με το βίντεο του Ταν έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας αμέτρητα σχόλια που επαινούσαν το επίτευγμά του. Πολλοί χρήστες τόνισαν το θάρρος και την αποφασιστικότητά του, επισημαίνοντας πως η ιστορία αυτή υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του και να ξεκινήσει νέες περιπέτειες.

Άλλοι χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη φυσική του κατάσταση, αναρωτώμενοι πώς κατάφερε να φτάσει στα 96 του χρόνια με τόσο καλή υγεία και πώς άντεξε το απαιτητικό ταξίδι στο Θιβέτ χωρίς να επηρεαστεί από το μεγάλο υψόμετρο. Με την πράξη του αυτή, ο 96χρονος απέδειξε έμπρακτα ότι καμία πρόκληση δεν είναι ακατόρθωτη.

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