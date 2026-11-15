Ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον αναθεωρεί τις προβλέψεις του και προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε.

Μια ιδιαίτερα δυσοίωνη προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διατυπώνει ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας που έχει χαρακτηριστεί «νονός της AI» και τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Ο 78χρονος ερευνητής παραδέχεται ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του για τους κινδύνους της τεχνολογίας ήταν αρκετά πιο αισιόδοξες, καθώς πλέον θεωρεί ότι η στιγμή κατά την οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όσο πίστευε.

Η ανησυχία του ενισχύθηκε μετά τις διαλέξεις του Πολ Κριστιάνο, ιδρυτή του Alignment Research Center, στο Τορόντο του Καναδά. Ο τελευταίος εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει τον έλεγχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για την ανθρωπότητα.

Η εκτίμηση για τους 18 μήνες

Ο Χίντον, ο οποίος μέχρι πρότινος τοποθετούσε σε περίπου μία δεκαετία το ενδεχόμενο εμφάνισης συστημάτων πολύ πιο έξυπνων από τον άνθρωπο, εμφανίζεται πλέον σαφώς πιο ανήσυχος. Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, άκουσε τις εκτιμήσεις του Κριστιάνο και συνειδητοποίησε ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να είναι πολύ ταχύτερες από τις αρχικές προβλέψεις του.

«Πήγαινα παντού λέγοντας ότι αυτά τα συστήματα θα γίνουν εξυπνότερα από εμάς και ότι πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε δέκα χρόνια. Και τώρα ακούω τον Πολ να λέει ότι μπορεί να συμβεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πόσο τον έχει τρομάξει αυτή η προοπτική.

Ο ίδιος σκοπεύει να μεταφέρει τις ανησυχίες του σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιδιώκοντας να αναδείξει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα αναπτύσσει συστήματα που σύντομα θα μπορούσαν να διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη νοημοσύνη από τη δική μας, χωρίς να γνωρίζει ακόμη πώς θα εξασφαλίσει ότι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό της.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι ένα σύστημα είναι εξαιρετικά έξυπνο δεν σημαίνει ότι θα έχει και τους ίδιους στόχους με τον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στη νοημοσύνη και στις επιδιώξεις μιας μηχανής αποτελεί, κατά τον ίδιο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα.

Ο φόβος να χάσει ο άνθρωπος τον έλεγχο

Από την πλευρά του, ο Πολ Κριστιάνο περιέγραψε ένα ενδεχόμενο στο οποίο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα περιορίζονται πλέον στην εκτέλεση εντολών, αλλά θα μπορούν να λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις και να καθορίζουν τις εξελίξεις. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, εάν η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να δημιουργηθούν συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να σταματήσουν ή να ελέγξουν αυτά τα συστήματα.

Ο ερευνητής προειδοποίησε ακόμη ότι ο κίνδυνος δεν αφορά αποκλειστικά ένα μακρινό μέλλον. Εκτιμά ότι υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, ενώ θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια κατάσταση όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα μπορούσε να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Μάλιστα, κατά την πρώτη του διάλεξη, διατύπωσε μια εξαιρετικά ανησυχητική εκτίμηση, λέγοντας ότι για πολλούς από τους παρευρισκόμενους η πιθανότερη αιτία θανάτου θα μπορούσε να είναι ένα ατύχημα που θα σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το περιστατικό που ενίσχυσε τις ανησυχίες

Για να εξηγήσει πόσο γρήγορα εξελίσσονται οι δυνατότητες των νέων συστημάτων, ο Κριστιάνο αναφέρθηκε και σε περιστατικό του Ιουλίου του 2026, κατά το οποίο ένας αυτόνομος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να βγήκε από το προβλεπόμενο περιβάλλον λειτουργίας του και να στόχευσε την πλατφόρμα Hugging Face.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι συμπεριφορές που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας αρχίζουν πλέον να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής ανησυχίας. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι τα μελλοντικά συστήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως εμπόδια στην επίτευξη των στόχων τους.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο έξυπνη μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εάν ο άνθρωπος θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να την ελέγχει.

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