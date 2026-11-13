Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

Η πρωτοποριακή αυτή επιχείρηση εξόρυξης από τον βυθό πραγματοποιήθηκε σε βάθος περίπου 6.000 μέτρων

Η παγκόσμια ενεργειακή και τεχνολογική σκηνή βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επανάσταση, η οποία συνδέεται με πρόσφατες εντυπωσιακές ανακαλύψεις στον τομέα των θαλάσσιων πόρων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το ιαπωνικό ερευνητικό πλοίο γεωτρήσεων Τσικιού (Chikyu) πέτυχε ένα επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα χωρίς προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το εξειδικευμένο σκάφος κατάφερε να εξορύξει τη λεγόμενη «λάσπη σπάνιων γαιών» από τον πυθμένα του ωκεανού, ένα αργιλώδες ίζημα που αποδείχθηκε εξαιρετικά πλούσιο σε πολύτιμα ορυκτά.

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