Microsoft: Η συγγνώμη μετά το παγκόσμιο μπλακάουτ - Γιατί «πάγωσαν» Outlook και Teams

Συγγνώμη για την αναστάτωση ζήτησε η Microsoft μετά το παγκόσμιο μπλακάουτ που έθεσε εκτός λειτουργίας δημοφιλείς υπηρεσίες και επηρέασε επιχειρήσεις σε πολλές χώρες.

Η Microsoft ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και τους συνεργάτες της μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο. Η βλάβη δεν περιορίστηκε στην πρόσβαση σε δημοφιλείς εφαρμογές, αλλά επηρέασε τη λειτουργία επιχειρήσεων, τραπεζών, νοσοκομείων και δημόσιων οργανισμών.

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Χρήστες ανέφεραν δυσκολίες στη σύνδεση με το Outlook, καθώς και στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Την ίδια στιγμή, επηρεάστηκαν το Exchange Online και το Copilot, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στη συμμετοχή σε προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις μέσω του Teams. Η έκταση της διακοπής έγινε γρήγορα αντιληπτή, καθώς μέσα σε περίπου μία ώρα το Downdetector είχε συγκεντρώσει αναφορές από 74 χώρες και περιοχές.

Προβλήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Οι συνέπειες της βλάβης έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε οργανισμούς που βασίζονται καθημερινά στις ψηφιακές υπηρεσίες της Microsoft. Στη Βρετανία, καταγράφηκαν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση συνταγών φαρμάκων, ενώ ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες κάλεσαν τους πολίτες να επικοινωνούν μαζί τους μέσω τηλεφώνου.

Ανάλογες δυσκολίες σημειώθηκαν και σε άλλες χώρες. Δικαστήρια στις Φιλιππίνες, τραπεζικοί υπάλληλοι στο Χονγκ Κονγκ και δημόσιες υπηρεσίες στην Ιαπωνία βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα στη λειτουργία τους, εξαιτίας της διακοπής.

Η εξήγηση της Microsoft για τη μεγάλη βλάβη

Την Παρασκευή, η Microsoft γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι εντόπισε και αντιμετώπισε τη βασική αιτία του προβλήματος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Η εταιρεία αναγνώρισε την ευθύνη της απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες που βασίζονται στις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσε, η δυσλειτουργία συνδέθηκε με ένα πρόβλημα από προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου της, το οποίο εκδηλώθηκε μετά την εφαρμογή μιας νεότερης αλλαγής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση, ούτε είχε κάποια σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ