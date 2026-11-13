«Το πιο ηλίθιο σχέδιο»: Τα νέα οικολογικά μονοπάτια του Δελχί που προκάλεσαν αντιδράσεις (vid)

Ένας νέος τύπος διάτρητου πεζοδρομίου στο Δελχί, σχεδιασμένος για την απορροφητικότητα του νερού, προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω προβλημάτων ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Ένας νέος τύπος πεζοδρομίου στο Δελχί σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στο νερό της βροχής να περνά στο έδαφος, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα πλακίδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

Η κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Shalimar Bagh και ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πεζοδρόμια, καθώς αντί για μια συμπαγή επιφάνεια διαθέτει ειδικά πλακίδια με ανοίγματα.

Η ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό είναι να αντιμετωπιστεί ένα από τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων, την αδυναμία του νερού και της βροχής να απορροφηθεί από το έδαφος, εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης σκυροδέματος και ασφάλτου.

Πώς λειτουργεί ο νέος σχεδιασμός

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας πολίτης παρουσιάζει τα καινούργια πλακίδια και εξηγεί ότι τα κενά τους επιτρέπουν στο νερό να περνά απευθείας στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η ενίσχυση των υπόγειων υδάτων, αλλά και η διατήρηση της υγρασίας γύρω από τα δέντρα και τα φυτά.

Παράλληλα, η απορρόφηση του νερού από το έδαφος μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των έντονων βροχοπτώσεων και στον περιορισμό των πλημμυρών, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Ο παρουσιαστής του βίντεο αποδίδει την πρωτοβουλία στην κυβέρνηση της επικεφαλής υπουργού του Δελχί, Rekha Gupta, χαρακτηρίζοντάς την μια σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της πόλης.

Οι αντιδράσεις για την ασφάλεια των πεζών: Ποιοι δυσκολεύονται να τα χρησιμοποιήσουν

Παρά τον περιβαλλοντικό στόχο του έργου, ο σχεδιασμός δεν έπεισε τους κατοίκους. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των νέων πεζοδρομίων προκάλεσαν συζητήσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν μια τέτοια επιφάνεια είναι κατάλληλη για την καθημερινή μετακίνηση.

Μάλιστα, χρήστης της πλατφόρμας X δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ένα γυναικείο παπούτσι με ψηλό τακούνι έχει σφηνώσει σε ένα από τα ανοίγματα.

@IndianTechGuide Basic edge case https://t.co/j0hXMsVJNL — Yogesh (@yogesharma92) October 29, 2026

Η εικόνα αποτύπωσε με χιουμοριστικό τρόπο έναν από τους βασικούς προβληματισμούς που έχουν όλοι: «Κατά πόσο τα πεζοδρόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους».

Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι είχε δοκιμάσει να περπατήσει σε αντίστοιχο πεζοδρόμιο, αλλά σκόνταψε και έπεσε περίπου πέντε φορές, με αποτέλεσμα να προτιμά πλέον να κινείται στον δρόμο.

Οι ενστάσεις δεν περιορίζονται στα ψηλοτάκουνα παπούτσια. Πολίτες επισημαίνουν ότι τα μεγάλα κενά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε παιδιά, άτομα με πατερίτσες και όσους μετακινούνται με καρότσια. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, καθώς τα ανοίγματα ενδέχεται να δυσκολεύουν τη χρήση του λευκού μπαστουνιού.

@IndianTechGuide This is actually how it will look after couple of days after inauguration. India is not a country that can maintain such footpaths. We want practical designs that is durable and maintains its shape even if no one maintains, because that is reality. https://t.co/34YVDRIXGA October 29, 2026

Στα σχόλια διατυπώθηκαν επίσης φόβοι ότι η άμμος κάτω από τα πλακίδια μπορεί να υποχωρεί ανομοιόμορφα, προκαλώντας αστάθεια στην επιφάνεια. Άλλοι χρήστες εκτιμούν ότι με τον καιρό τα κενά θα γεμίσουν σκουπίδια και ζιζάνια, ενώ μικρά αντικείμενα, όπως κλειδιά και κέρματα, θα μπορούν εύκολα να πέφτουν μέσα.

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