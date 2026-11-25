Ο σταθμός του Μετρό που ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο χρώμα και την αισθητική του, κρύβει και μια αρχιτεκτονική λεπτομέρεια που εύκολα περνά απαρατήρητη.

Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου σήμα στο κινητό τους με το που κατέβουν στις αποβάθρες του Μετρό. Επίσης είμαι και από εκείνους που μένουν στο κέντρο και έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν χρειάζονται αυτοκίνητο, οπότε κινούμαι αποκλειστικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Προκειμένου, λοιπόν, να απασχολήσω το μυαλό μου, αυτές τις δύο ώρες συνολικά που βρίσκομαι καθημερινά μέσα σε ένα βαγόνι, παρατηρώ γύρω μου τα πάντα. Ξέρω την σειρά των σταθμών της μπλε γραμμής απέξω και ανακατωτά - μπορώ να κοιτάξω απέξω και να καταλάβω που βρίσκομαι πριν καν δω την ταμπέλα, πριν ακούσω το μεγάφωνο, όταν λειτουργεί.

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