Η Ζέφη Δημαδάμα γράφει για την εξάπλωση του ψηφιακού μισογυνισμού και τα οικονομικά συμφέροντα πίσω του.

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του παραρτήματος Αθηνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και πρώην γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναδεικνύει μέσα από άρθρο της το φαινόμενο της «ανδρόσφαιρας».

Στο κείμενό της αναλύει την εξάπλωση του ψηφιακού μισογυνισμού, την επιρροή του στις νεότερες γενιές και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που τροφοδοτούν τη διάδοσή του.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η Ζέφη Δημαδάμα:

«Η λεγόμενη «ανδρόσφαιρα» ή «Manosphere» αποτελεί ένα νέο διεθνές οικοσύστημα διαδικτυακών κοινοτήτων, influencers, podcasts και ιστοσελίδων που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των φύλων. Σημαντικά τμήματά του διαδίδουν συστηματικά αντιφεμινιστικές αντιλήψεις, παρουσιάζοντας τις γυναίκες ως απειλή και την ισότητα ως απώλεια εξουσίας για τους άνδρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας πολυδαίδαλος, τοξικός κόσμος αναπτύσσεται με εντυπωσιακές ταχύτητες. Όσο μακρινό ή ακραίο κι αν ακούγεται το φαινόμενο, το σεξιστικό αυτό περιεχόμενο φτάνει καθημερινά στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών μας, μέσα από βίντεο που υπόσχονται επιτυχία, αυτοπεποίθηση, χρήματα ή συμβουλές για τις σχέσεις.

Η περίπτωση του Andrew Tate και η επιρροή στους νέους

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Andrew Tate (με την πλατφόρμα «The Real World»), διεθνώς γνωστού influencer που έχει προωθήσει απόψεις ανδρικής κυριαρχίας και τοξικής αρρενωπότητας. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο, αλλά στη δυνατότητα τέτοιων αντιλήψεων να χρηματοδοτούνται αδρά και να αποκτούν εκατομμύρια προβολές επηρεάζοντας ιδιαίτερα αγόρια και εφήβους.

Ο μισογυνισμός παρουσιάζεται ως χιούμορ και η απαξίωση των γυναικών ως φυσιολογική συμπεριφορά, ενώ γυναίκες πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες και ακτιβίστριες γίνονται στόχοι επιθέσεων εξαιτίας του φύλου και της δράσης τους, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η παρουσία τους στον δημόσιο χώρο ώστε να ωθούνται στο περιθώριο.

Η επικερδής βιομηχανία του ψηφιακού μισογυνισμού

Καθοριστικές παράμετροι είναι τα οικονομικά συμφέροντα που αναπτύσσονται γύρω από την παραγωγή και τη διάδοση αυτού του περιεχομένου, καθώς η «ανδρόσφαιρα» εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά επικερδή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την έκθεση «The Grift Economy» των οργανισμών Reset Tech και Equimundo (2026), τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της συνδρομητικής πλατφόρμας «The Real World» του Andrew Tate εκτιμώνται σε 184 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ συγχρόνως, έρευνα του περιοδικού The New Yorker (Ιούνιος 2026) αποκάλυψε ότι συμβόλαιο με τη Rumble, διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο και ανταγωνίστρια του YouTube, προέβλεπε την ετήσια αμοιβή του Andrew Tate με τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου. Ο ψηφιακός μισογυνισμός αποκτά, επομένως, ισχυρά οικονομικά ερείσματα και επιχειρηματικά συμφέροντα που τροφοδοτούν τη μαζική διάδοσή του».