Η Νότια Κορέα βρήκε εναλλακτική διαδρομή μέσω Αρκτικής αντί της Διώρυγας του Σουέζ: 10 ημέρες και χιλιάδες χιλιόμετρα λιγότερο

Η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό ταξίδι εμπορικού πλοίου μέσω της Αρκτικής, ανοίγοντας έναν ταχύτερο θαλάσσιο δρόμο προς την Ευρώπη.

Έναν εναλλακτικό θαλάσσιο δρόμο μέσω του Αρκτικού Ωκεανού, ο οποίος υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις εμπορικές μεταφορές προς την Ευρώπη, εξασφάλισε η Νότια Κορέα.

Η νέα αυτή πορεία μειώνει την απόσταση μεταξύ της χώρας και των ευρωπαϊκών λιμανιών κατά περίπου 35%, εξοικονομώντας έως και 10 ημέρες ταξιδιού σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαδρομή.

Η επιτυχία του εγχειρήματος επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής αποστολής του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων PanStar Acroy. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Ωκεανών και Αλιείας της χώρας σε ειδική εκδήλωση στο Πουσάν, μετά την επιστροφή του σκάφους που είχε αναχωρήσει στις 22 Μαΐου και ολοκλήρωσε το ταξίδι του στις 11 Οκτωβρίου.

Ιστορικό ταξίδι χωρίς τη συνδρομή παγοθραυστικού

Το ταξίδι μετ' επιστροφής προς την Ευρώπη μέσω των πολικών υδάτων διαρκούσε 49 ημέρες και 10 ώρες, περιλαμβάνοντας ενδιάμεσους σταθμούς σε λιμάνια της Αγγλίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της αποστολής είναι ότι το νοτιοκορεατικό πλοίο κάλυψε την επικίνδυνη διαδρομή αυτόνομα, χωρίς τη βοήθεια συνοδευτικού παγοθραυστικού.

Η πολική αυτή αρτηρία επιτρέπει την αφαίρεση χιλιάδων ναυτικών μιλίων και κερδίζει από 10 έως 14 ημέρες σε σχέση με την κλασική θαλάσσια οδό μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, περιοχές που αντιμετωπίζουν συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις και επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Κατά τη μετάβαση, το PanStar Acroy μετέφερε φορτίο 737 TEU που περιλάμβανε χημικά προϊόντα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά οχημάτων και καλλυντικά, ενώ στην επιστροφή μετέφερε 1.747 κενά εμπορευματοκιβώτια προς επανατοποθέτηση.

Οι συνθήκες πλεύσης υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες. Κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα, συμπαγείς μάζες πάγου έκλεισαν το πέρασμα και περιόρισαν δραματικά την ορατότητα. Όπως εξήγησαν στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η πλοήγηση αποκλειστικά με τη χρήση ραντάρ κρίθηκε επικίνδυνη, αναγκάζοντας το πλήρωμα να αναμένει το πρώτο φως της ημέρας για να συνεχίσει.

Παράλληλα, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ενεργοποίησαν συναγερμούς στα συστήματα κυκλοφορίας καυσίμων και λιπαντικών, επιβάλλοντας την άμεση τοποθέτηση πρόσθετων θερμαντικών σωμάτων και ενισχυμένης μόνωσης. Επιπλέον, τα ισχυρά κύματα στον Βόρειο Ειρηνικό ανάγκασαν το σκάφος να πραγματοποιήσει ελιγμό προς τις Κουρίλες νήσους για να αποφύγει την πορεία τυφώνα.

Τα επόμενα βήματα και η οικονομική αξιολόγηση

Παρά τα εμπόδια, το πλήρωμα απέκτησε πολύτιμη τεχνογνωσία στην πλοήγηση ανάμεσα σε πάγους, την επικοινωνία σε πολικά πλάτη και την ερμηνεία ειδικών μετεωρολογικών χαρτών.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας σχεδιάζει τώρα την ανάλυση των δεδομένων, την παροχή κινήτρων σε ναυτιλιακές εταιρείες για την απόκτηση πλοίων με ενισχυμένη γάστρα (ice-class), καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών για παγοθραυστικά φορτηγά πλοία. Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η επίσημη οικονομική αξιολόγηση της διαδρομής, ενώ προγραμματίζονται νέες δοκιμαστικές διελεύσεις με διαφορετικά είδη φορτίων και σκαφών.

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